Администрация Трампа предоставляет союзникам Маска доступ к платежной системе Минфина США

Администрация Дональда Трампа предоставила должностным лицам казначейства, связанным с командой Илона Маска, доступ к платежной системе, которая обрабатывает триллионы долларов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post. Отмечается, что это стало возможным после того, как администрация отстранила от должности высокопоставленного служащего в департаменте.

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Помощники Маска получили доступ к платежным системам

В пятницу, 31 января, министр финансов Скотт Бессент одобрил предоставление доступа к правительственной платежной системе для команды под руководством Тома Краузе, исполнительного директора Кремниевой долины, который работает совместно с "Департаментом эффективности правительства" Маска.

По данным журналистов, доступ отказывался предоставить Дэвид А. Лебрик, который несколько десятилетий занимал неполитические должности в Министерстве финансов и исполнял обязанности министра до утверждения Бессента. Однако представители Трампа отправили Лебрика в административный отпуск, после чего он объявил о своей отставке, отправив соответствующее письмо коллегам.

Стоит отметить, что платежная система, управляемая Бюро фискального обслуживания США, обрабатывает более 6 триллионов долларов в год.

Она используется для осуществления выплат социального обеспечения и Medicare, зарплат федеральным работникам, расчетов с государственными подрядчиками, а также для выдачи грантов и налоговых возмещений.

Обычно лишь небольшая группа госслужащих контролирует эти платежные системы, и бывшие чиновники говорят, что участие любого, кто связан с политическими назначенцами, фактически беспрецедентно.