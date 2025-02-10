Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Financial Times. Издание отмечает, что внутренний отчет российского правительства, представлен еще в апреле 2024 года, признает, что война Россия против Украины существенно ударила по отношениям с ближайшими союзниками.

Читайте также Россия пользуется этим: какие самые большие вызовы перед Украиной относительно переговорного процесса

Россия боится потерять влияние в постсоветских республиках

Западные санкции вбили клин между Кремлем и его ключевыми торговыми партнерами.

Москва стремится восстановить доступ к мировой торговле, поставив Россию в центр евразийского торгового блока, который будет конкурировать с США, ЕС и Китаем.

Российские власти планируют создать "макрорегион", что переживет любые переговоры с Западом по Украине. Этот блок должен соединить Россию с "глобальным югом", обеспечив доступ к сырью, финансовым и транспортным связям. В отчете указано, что "мы пишем правила для нового мира и имеем собственную политику санкций".

В то же время Запад успешно давит на страны Центральной Азии, заставляя их соблюдать санкции политикой "кнута и пряника". Некоторые союзники России, наоборот, получили выгоду, вытесняя российский бизнес.

Отчет признает: даже победа России в войне против Украины не остановит санкционного давления Запада.

Тесные отношения с Россией будут источником трудностей,

– говорится в документе.

Странам Центральной Азии придется принять решение относительно своего отношения к россиянам. Казахстан осудил войну, отказался признавать аннексию украинских территорий и демонстрирует соблюдение санкций. В то же время Кыргызстан твердо поддерживает Москву и стал важным узлом для обхода ограничений.

К слову, Беларусь в докладе названа самым успешным примером интеграции с Россией.

