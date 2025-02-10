Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Financial Times. Видання зазначає, що внутрішній звіт російського уряду, презентований ще у квітні 2024 року, визнає, що війна Росія проти України суттєво вдарила по відносинах з найближчими союзниками.

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Росія боїться втратити вплив у пострадянських республіках

Західні санкції вбили клин між Кремлем і його ключовими торгівельними партнерами.

Москва прагне відновити доступ до світової торгівлі, поставивши Росію у центр євразійського торгівельного блоку, який конкуруватиме з США, ЄС та Китаєм.

Російська влада планує створити "макрорегіон", що переживе будь-які переговори із Заходом щодо України. Цей блок має з'єднати Росію із "глобальним півднем", забезпечивши доступ до сировини, фінансових та транспортних зв'язків. У звіті зазначено, що "ми пишемо правила для нового світу і маємо власну політику санкцій".

Водночас Захід успішно тисне на країни Центральної Азії, змушуючи їх дотримуватися санкцій політикою "батога і пряника". Деякі союзники Росії, навпаки, отримали вигоду, витісняючи російський бізнес.

Звіт визнає: навіть перемога Росії у війні проти України не зупинить санкційного тиску Заходу.

Тісні відносини з Росією будуть джерелом труднощів,

– йдеться у документі.

Країнам Центральної Азії доведеться ухвалити рішення щодо свого ставлення до росіян. Казахстан засудив війну, відмовився визнавати анексію українських територій і демонструє дотримання санкцій. Водночас Киргизстан твердо підтримує Москву і став важливим вузлом для обходу обмежень.

До слова, Білорусь у доповіді названа найуспішнішим прикладом інтеграції з Росією.

