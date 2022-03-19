Союзники Путина уже предали этого ушлепка

После неудачного блицкрига Путин начал активно работать с партнерами по ОДКБ и СНГ. Оказалось, что у него недостаточно собственных сил. Речь не только о людях, но и боеприпасах, технике. Об этом в эксклюзивном блоге сайта 24 канала рассказал руководитель программ безопасности Центра Глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.

Сателлиты молчат

Сначала российский президент очень полагался на казахов, после того, как помог Токаеву удержать власть.

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Путин надеялся на ответную помощь от Казахстана. Думал, что Токаев уже у него в кармане. Но получил там отказ.

В определенной степени, киргизы согласились помочь, но это маленькая республика.

А вот Казахстан, Беларусь – это важные компоненты. В отличие от всех остальных, Беларусь – суперважна для Кремля. К тому же Лукашенко Москва взяла в тиски. За "бубенцы", так сказать.

Бацьке деваться некуда

Когда страны НАТО собирались на саммит, чтобы принять решение о передаче нам оружия, российская сторона заявляла, что сделает все, чтобы не допустить доставку оружия конечному адресату. Не исключено, что именно такую ​​задачу Путин поставил и перед Лукашенко на случай присоединения его армии к войне против нас.

Если проследить за риторикой Лукашенко, он пытается избежать участия в войне, потому что понимает, что пойдет в Гаагу вместе с Путиным.

Надеюсь, что общественное мнение белорусов помешает вступлению Лукашенко в войну на полноценной основе.

Чернобыльский набат

На Белорусском направлении в начале вторжения присутствовала некоторая недооценка опасности.

Мы до последнего надеялись, что оттуда удара ждать не стоит. Однако россияне сами себя загнали в ловушку. В той местности невозможно передвигаться по бронетехнике.

А еще есть радиация, из-за пагубного влияния которой, российские солдаты через неделю начнут плохо себя чувствовать. В конце концов они просто там сгниют.

Жестокие обстрелы по гражданским – это симптом, что в России проблемы: