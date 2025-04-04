Это будет коллапс: как новая застройка угрожает Львову

Абсолютный шок. Я должна начать этот текст именно так.

Львовский районный совет должен голосовать за согласование новых границ Сокильников. Поэтому призываю районных депутатов быть сознательными, не делать ошибки и не поддерживать это решение! Ведь это грозит полным коллапсом на въезде во Львов. То, что вы называете утренними пробками на Кульпарковской, покажется всем просто цветочками. Об этом заявил Любомир Зубач, информирует 24 Канал.

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О чем решение и при чем здесь Львов?

Цена вопроса – 158 гектаров вплотную ко Львову, фактически на грани. Эти земли ранее квалифицировались как такие, что за пределами населенного пункта. Теперь их Сокильники хотят добавить к границам своего населенного пункта. И все бы ничего, но большую часть из этих гектаров Сокильницкая власть запланировала застроить многоэтажками и откровенно это признает в градостроительной документации.

Речь о 5 новых жилых кварталов многоквартирной застройки – на 136,258 гектара.

Два крупнейших многоквартирных квартала сокильницкая власть запланировала, конечно, вплотную ко Львову:

под аэропортом – на 53,7 гектара, то есть на 14 тысяч человек,

возле Трускавецкой – на 39,96 гектара, то есть на 10 тысяч человек.

Есть в застройщицких планах Сокильников также индивидуальная застройка – плюс 1873 новые усадебные дома.

Поэтому, мы говорим об увеличении существующего жилого фонда с 774,4 тысячи квадратных метров до почти 2 миллионов квадратных метров.

В чем же собака зарыта?

Зачем вносить эти 158 гектаров в границы населенного пункта, если они и так являются землями Сокильницкой ОТГ?

Действующее законодательство позволяет раздавать земли за пределами населенных пунктов исключительно под сельское хозяйство. А вот, чтобы изменить целевое назначение земель, например, чтобы была возможность их застроить, надо эти земли ввести в границы населенного пункта. И именно к этому стремятся Сокильники.



Какая территория присоединяется к Сокильникам / Фото автора

Будет это решение – будет многоквартирная застройка на границе Львова. Ну мы же все не наивные мальчики и девочки и понимаем, что все люди, которые поселятся в построенных на этих гектарах многоэтажках, поедут во Львов на работу, в школы и садики, лечиться, за покупками. Это будет коллапс.



Карта Сокильников / Фото автора

В конце концов, в своей документации Сокильнический совет честно признает: ожидает увеличения своего населения с 8 тысяч до 50 тысяч за каких-то 20 лет.

Друзья, это уже будет не село, а целый райцентр на границе Львова, инфраструктурные проблемы которого лягут на плечи Львова. И сокильничане хорошо знают, как строится школа в их селе...

Еще один нюанс – 158 гектаров Сокильники хотят приобщить. Зато часть дороги между Львовом и Сокильниками, что потом переходит в Кульпарковскую, осталась ничейная, за пределами населенного пункта. В чем логика? Земля под застройку нужна, а дорога – нам не нужна. Как-то нелогично и не по-хозяйски.

Убежден, все такие важные изменения для Львова принимать без учета мнения и предложений Львова нельзя. В конце концов, это не по-соседски.