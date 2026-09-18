В Украине пересмотрят количество чиновников, у министров может стать меньше заместителей

Государственный аппарат в условиях войны должен работать быстрее и эффективнее. Правительство проведет комплексный анализ системы государственного управления, пересмотрит численность сотрудников центральных органов исполнительной власти и количество заместителей руководителей.

Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий.

Что изменится?

Правительство проведет комплексный анализ системы государственного управления, чтобы выявить дублирование функций, излишние процессы и возможности для оптимизации. Особое внимание будет уделено цифровизации – будет проанализировано цифровое управление и автоматизация внутренних процессов в центральных органах исполнительной власти.

Государство не должно тратить время и ресурсы на процессы, которые можно ускорить и упростить с помощью цифровых инструментов,

– подчеркнул Корецкий.

Также правительство планирует пересмотреть численность сотрудников ЦОИВ и сократить лишние вакантные должности. Кроме того, будет проанализировано количество заместителей министров и заместителей руководителей центральных органов исполнительной власти. Окончательную потребность в сотрудниках должны определить после оценки реального объема задач и функций каждого органа.

Отдельное направление изменений – профессиональное обучение государственных служащих, которое планируется адаптировать к современным потребностям государства.

За реализацию поручений будут отвечать соответствующие министерства и центральные органы исполнительной власти, а координировать и контролировать работу будет государственный секретарь Кабинета Министров Константин Марьевич.

Между тем в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий расширение перечня должностных лиц, которым государство обеспечивает охрану. Инициатором документа выступил секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Государственную охрану предлагают предоставить главнокомандующему ВСУ, начальнику Генштаба, руководителям СБУ и разведывательных органов, а также членам Ставки и СНБО, которые исполняли полномочия во время войны. По замыслу авторов, членам Ставки и СНБО охрану могут гарантировать еще в течение 10 лет после окончания их полномочий.

Президенту, возглавлявшему государство во время войны, предлагают обеспечить пожизненную государственную охрану после завершения срока полномочий, за исключением случаев отстранения от должности в результате импичмента. Также законопроект предусматривает охрану для членов семей таких должностных лиц во время исполнения ими полномочий и в течение определенного периода после этого.

Для реализации инициативы предлагается увеличить штат Управления государственной охраны с нынешних 2993 до 5500 сотрудников.