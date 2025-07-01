Это может быть очередная ложь Кремля для того, чтобы заставить европейцев отказаться от увеличения оборонных расходов. Такое мнение 24 Каналу озвучил экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

Читайте также "Цель жизни Путина": как сокращение оборонного бюджета России скажется на фронте

"Возможно, сценарий развития такой, что Путин выходит, заявляет публично о том, что сокращают оборонную программу, расходы в бюджет на оборону. Таким образом хотят заставить европейцев отказаться от "гонки" в сфере обороны", – предположил он.

Например, чтобы оппозиционные партии в странах Европы продвигали тезис о том, что Россия якобы уменьшает расходы на оборону, поэтому им не нужно их увеличивать. Вероятно, Москва надеется, что европейцы будут сокращать оборонные бюджеты.

Однако в России огромная часть расходов бюджета находится под грифом "секретно". Поэтому из-за отсутствия оппозиции Кремль может прятать эти военные расходы за любыми другими статьями.

Например, образование иностранных граждан, где миллиарды американских долларов, которые будут идти на обучение северокорейских военных, на людей, которые только получили паспорта России. Есть много возможностей, как спрятать эти расходы и ввести в заблуждение европейцев,

– объяснил экс-сотрудник СБУ.

Напомним, Владимир Путин анонсировал сокращение военных расходов из-за падения экономики. Согласно его заявлению, сокращение расходов произойдет в 2026 году или в течение трех последующих лет.

Соответствующие слова кремлевского диктатора прозвучали после заявления министра экономического развития России Максима Решетникова, который признал, что экономика страны "находится на грани рецессии", то есть замедление экономики.