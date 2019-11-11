Сокращение количества чиновников: Гончарук объяснил, грозит ли что-то переселенцам

Сокращение чиновников районных и областных государственных администраций не отобразится на качестве предоставления административных услуг переселенцам в Луганской и Донецкой областях.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время согласительного совета парламента, пишет "РБК-Украина".

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В комитете по правам человека опасаются, что из-за анонсированное правительством сокращение госслужащих в органах социальной защиты населения в Донецкой и Луганской областях возможен коллапс. Там отмечают, что и до сокращения, в отдельных учреждениях наблюдаются значительные очереди из вынужденных переселенцев и жителей оккупированных территорий.

Представляете, что там будет происходить с сокращением? Каждый день тысячи людей приходят на украинскую подконтрольную территорию из оккупированной,

– сказал председатель комитета по правам человека Дмитрий Лубинец.

Однако Гончарук отметил, что Кабмин сокращает функции, которые фактически никто не выполняет. По его словам, значительная часть органов государственной власти имеет их избыточное количество.

"Поэтому мы не сокращаем людей, мы сокращаем функции. Те вещи, которые были нами анонсированы, во-первых, они основываются на функциональном анализе РГА и ОГА. Там давным-давно есть функции, которые фактически не выполняются, а на бумаге значатся", – пояснил он.

Премьер подчеркнул, что эти сокращения "никоим образом не отразятся на качестве предоставления административных услуг". Однако это "позволит сократить время ожидания получения админуслуг".

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Почему сокращают количество госслужащих?

В правительстве анонсировали значительное сокращение количества государственных служащих. Да, министр кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил о планах правительства сократить штат районных государственных администраций (РГА) на 18 449 позиций. Есть такие причины для сокращения: