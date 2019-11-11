Скорочення кількості чиновників: Гончарук пояснив, чи загрожує щось переселенцям

Скорочення чиновників районних і обласних державних адміністрацій на відобразиться на якості надання адміністративних послуг переселенцям в Луганській і Донецькій областях.

Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час погоджувальної ради парламенту, пише "РБК-Україна".

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У комітеті із прав людини побоюються, що через анонсоване урядом скорочення держслужбоців в органах соціального захисту населення в Донецькій і Луганській областях можливий колапс. Там зазначають, що і до скорочення, в окремих установах спостерігаються значні черги з вимушених переселенців і жителів окупованих територій.

Уявляєте, що там буде відбуватися зі скороченням? Кожен день тисячі людей приходять на українську підконтрольну територію з окупованої,

– сказав голова комітету з прав людини Дмитро Лубинець.

Однак Гончарук зазначив, що Кабмін скорочує функції, які фактично ніхто не виконує. За його словами, значна частина органів державної влади має їх надмірну кількість.

"Тому ми не скорочуємо людей, ми скорочуємо функції. Ті речі, які були нами анонсовані, по-перше, вони ґрунтуються на функціональному аналізі РДА та ОДА. Там давним-давно є функції, які фактично не виконуються, а на папері значаться", – пояснив він.

Прем’єр наголосив, що ці скорочення "жодним чином не відіб'ються на якості надання адміністративних послуг". Однак це "дозволить скоротити час очікування на отримання адмінпослуг".

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Чому скорочують кількість держслужбовців?

В уряді анонсували значне скорочення кількості державних службовців. Так, міністр кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив про плани уряду скоротити штат районних державних адміністрацій (РДА) на 18449 позицій. Є такі причини для скорочення: