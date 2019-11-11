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      Скорочення кількості чиновників: Гончарук пояснив, чи загрожує щось переселенцям

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      Скорочення чиновників на Донбасі не погіршить адмінпослуги переселенцям, – Гончарук
      Скорочення чиновників на Донбасі не погіршить адмінпослуги переселенцям, – Гончарук / Getty Images

      Скорочення чиновників районних і обласних державних адміністрацій на відобразиться на якості надання адміністративних послуг переселенцям в Луганській і Донецькій областях.

      Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час погоджувальної ради парламенту, пише "РБК-Україна".

      Знайте більше: Болюче, але необхідне: чому скорочують працівників РДА?

      У комітеті із прав людини побоюються, що через анонсоване урядом скорочення держслужбоців в органах соціального захисту населення в Донецькій і Луганській областях можливий колапс. Там зазначають, що і до скорочення, в окремих установах спостерігаються значні черги з вимушених переселенців і жителів окупованих територій.

      Уявляєте, що там буде відбуватися зі скороченням? Кожен день тисячі людей приходять на українську підконтрольну територію з окупованої,
      – сказав голова комітету з прав людини Дмитро Лубинець.

      Однак Гончарук зазначив, що Кабмін скорочує функції, які фактично ніхто не виконує. За його словами, значна частина органів державної влади має їх надмірну кількість.

      "Тому ми не скорочуємо людей, ми скорочуємо функції. Ті речі, які були нами анонсовані, по-перше, вони ґрунтуються на функціональному аналізі РДА та ОДА. Там давним-давно є функції, які фактично не виконуються, а на папері значаться", – пояснив він.

      Прем’єр наголосив, що ці скорочення "жодним чином не відіб'ються на якості надання адміністративних послуг". Однак це "дозволить скоротити час очікування на отримання адмінпослуг".

      Читайте також: Після скорочення держслужбовці мають іти у приватний сектор, – експерт

      Чому скорочують кількість держслужбовців?

      В уряді анонсували значне скорочення кількості державних службовців. Так, міністр кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив про плани уряду скоротити штат районних державних адміністрацій (РДА) на 18449 позицій. Є такі причини для скорочення:

      1. Децентралізація. Частина функцій РДА дублюються з функціями об'єднаних територіальних громад (ОТГ).
      2. Деякі функцій РДА виявилися застарілими, невимірювальними та неефективними.
      3. Частину функцій можна перенести на вищий рівень (ОДА, територіальні органи центральних органів влади або навіть Київ).
      4. Певна кількість функцій об'єднуються.
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      Теги: Новини політики Новини України Кабінет Міністрів України Війна на Донбасі Реформи Олексій Гончарук
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