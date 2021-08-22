Сокрушительный ураган Грейс накрыл Мексику: стихия принесла наводнения и оползни – есть погибшие

Ураган третьей категории 21 августа накрыл Мексику. Стихия принесла с собой разрушения, наводнения и оползни. К сожалению, жертвами урагана Грейс стали аж 8 человек.

Скорость ветра урагана составляла 55,8 метра в секунду. Специалисты квалифицировали его, как ураган 3-й категории.

Важно Мексика страдает от урагана Грейс третьей категории: впечатляющее видео стихии

Как сообщают власти, стихия дошла до побережья недалеко от курорта Теколутла в штате Веракрус в Мексике. В результате погибли сразу 8 человек.

Что известно о жертвах

Смерти людей были вызваны последствиями урагана:

6 погибших были членами одной семьи;

еще одна девушка умерла в результате оползня, который обрушился на ее дом;

взрослый мужчина погиб в результате обрушения крыши в городе Поса-Рика, расположенном на севере штата.

Последствия урагана поражают

Стихия принесла с собой наводнения. Близлежащая Река Актопан вышла из берегов, перекрыв местную автомагистраль. Кроме того, Грейс выбил окна, повалил деревья, сетевые кабели и телеграфные столбы, оставив завалы вокруг Теколутлы.

Также известно, что Международный аэропорт Мехико отменил некоторые рейсы из-за урагана. А Национальная энергетическая компания Comision Federal de Electricidad (CFE) сообщила, что 565 000 потребителей электроэнергии пострадали от отключений.

Как Мексика оправляется после урагана / Фото AFP