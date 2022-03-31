Солдат бросали как пушечное мясо, а сами сидели в танках, – пленные о российском командовании

Российское военное командование не слишком озабочено количеством раненых или погибших в войне против Украины. Особенно если эти погибшие – мобилизованные с оккупированных территорий Донбасса.

В плен к украинским защитникам попали студенты с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, которых принудительно мобилизовали на войну против Украины. Российское командование решило использовать необученных "бойцов" как "пушечное мясо". Это делалось для того, чтобы выявлять позиции украинской армии, не подвергая опасности российскую армию.

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Один из пленных рассказал, что они якобы должны были быть закреплены за 6-й российской армией. Поэтому должны были заходить на территорию, которую россияне перед тем уже должны были захватить. Поэтому должны были бы идти за ней, а не впереди.

"Оказалось, как в Ольховке. Нам сказали, что здесь Российская Федерация, все захвачено и зачищено. Они сказали, откуда могут наступать. Но оказалось все не так. Мы смотрели в одну сторону, а нас с другой стороны [атаковали]", – рассказал один из пленных.

На уточняющий вопрос, не кажется ли им, что все было наоборот, и именно они шли перед российской армией, пленный ответил "Да, оно так и кажется".

О том, как российские командиры бросают солдат в бой как "пушечное мясо", рассказали и другие пленные на пресс-конференции.

"Думаю, что нас больше отправляют как "пушечное мясо". Нам удалось поговорить с российским военным, который тоже оказался в плену. Он рассказывал примерно такие же истории от его руководства, что сами командиры ведут в бой, "в мясо" своих подчиненных", – рассказал один из них.

"Этот россиянин рассказывал, что когда велась какая-то перестрелка, его командир был "в броне", внутри танка. Он из него не выходил. Он через наводчика передавал приказы. Настолько он боялся. А обычных солдат он так "выбрасывал" вперед, находясь в безопасности", – добавил второй.