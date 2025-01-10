"Минус один": солдат КНДР пытался отбиться от украинского БПЛА, но проиграл в "поединке"

Хотя северокорейские солдаты и имеют так называемые "инструкции", как противостоять дронам, однако на практике успеха не имеют. Так, очередной наемник России "проиграл" в поединке с украинским БПЛА.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на военного корреспондента Андрея Цаплиенко.

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Солдат КНДР "проиграл" дрону

В сети появились кадры, как солдат КНДР пытался сбить украинский дрон, однако не смог этого сделать. В результате БпЛА Сил обороны успешно поразил противника.

Как сообщает Цаплиенко, на кадрах – работа подразделения БПЛА "Фаворит" из 107-й бригады ТРО. Он добавил, что хотя и наемник имеет неплохую физическую подготовку и навыки пользования стрелковым оружием, однако в дуэли с дроном потерпел поражение.

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К слову, ранее Владимир Зеленский сообщил, что на Курщине уже ликвидировано около 4 000 военнослужащих Северной Кореи. Как сообщали в разведке, причиной больших потерь среди наемников является языковой барьер и плохая координация с российскими военными.