Участие солдат КНДР в боях против Украины: Зеленский заявил о потерях северокорейцев

КНДР теряет своих военных на Курском направлении. Эту информацию подтвердил в вечернем обращении 16 декабря Владимир Зеленский.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на президента Украины. Ранее о серьезных потерях КНДР заговорили в Пентагоне.

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Разведка выясняет потери Северной Кореи в войне против Украины

Зеленский рассказал, что в понедельник 16 декабря был доклад главкома Сырского по ситуации на фронте, в частности, в Курской области.

"Главком доложил об участии северокорейских солдат в боях на стороне российской армии. Есть много деталей и по уничтожению этих сил", – сообщил президент.

Он отметил, что россияне, вероятно, пытаются всячески скрыть потери в армии КНДР.

Силы обороны Украины и наша разведка выясняют полную информацию о реальных потерях российских подразделений, к которым привлечены еще и корейцы. К сожалению, приходится обороняться еще и от них. Хотя ни одной причины нет, чтобы еще и корейцы погибали в этой войне. Единственная причина – это безумие Путина, которое охватило Россию и подпитывает эту войну,

– добавил Зеленский.

При этом президент отметил, что сейчас наибольшее внимание приковано к ситуации в Донецкой области.