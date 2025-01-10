Разминируют территории собственными телами: боец ВСУ рассказал, как воюют солдаты КНДР

Украинский военный рассказал о столкновении с северокорейскими солдатами, которые воюют в составе российских подразделений в Курской области. По его словам, они используют тактику "мясорубки".

Сообщает 24 Канал со ссылкой на военного из 33 отдельного штурмового батальона под псевдонимом "Леопард" в комментарии The Times. По его словам, северокорейцы используют тактику самопожертвования, прорываясь через минные поля без саперной техники.

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Как воюют солдаты КНДР

"Леопард" описал столкновение с северокорейскими войсками в ближнем бою в селе Махновка. По его словам, солдаты КНДР используют на фронте "стратегию мясорубки".

Они просто идут в один ряд, за три – четыре метра друг от друга, если один подрывается, то санитары идут сзади и забирают погибших, а толпа продолжает идти друг за другом. Так они проходят через минные поля,

– рассказал военный.

По его словам, во время боев за село северокорейских солдат объединили с россиянами в одно подразделение, чтобы скрыть их идентичность. Однако это поставило их в невыгодное положение, ведь они имеют в распоряжении только стрелковое вооружение, пулеметы, гранатометы и, в лучшем случае, минометы.

"Леопард" отметил, что северокорейские военные пока не используют беспилотники.

"Но я подозреваю, что они начинают учиться этому, и чем дольше затягивается война, тем больше вероятность того, что они будут внедрять инновации", – отметил он.

Чего не хватает салдатам КНДР

Несмотря на хорошую подготовку и физическую выносливость, солдатам КНДР нужны проводники для ориентирования на незнакомой местности и в новых климатических условиях, отмечает "Леопард".

Его батальон захватил одного из российских проводников, но северокорейские военные отказываются сдаваться в плен живыми, предпочитая битву насмерть или пытаться убежать. В то же время их командиры, похоже, не озабочены значительными потерями личного состава.

После того как подразделения КНДР были выбиты из села, они пытались спрятаться в лесу. Однако украинские военные с помощью беспилотника обнаружили их местонахождение и ликвидировали, забросав гранатами.

"Леопард" поделился, что видел, как 15 минут уничтожали четырех солдат КНДР, а всего лишь за 2 дня он смог насчитать 120 убитых северокорейцев.