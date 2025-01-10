Повідомляє 24 Канал з посиланням на військового із 33 окремого штурмового батальйону на псевдо "Леопард" в коментарі The Times. За його словами, північнокорейці використовують тактику самопожертви, прориваючись через мінні поля без саперної техніки.

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Як воюють солдати КНДР

"Леопард" описав зіткнення з північнокорейськими військами в ближньому бою в селі Махнівка. За його словами, солдати КНДР використовують на фронті "стратегію м'ясорубки".

Вони просто йдуть в один ряд, за три – чотири метри один від одного, якщо один підривається, то санітари йдуть ззаду і забирають загиблих, а натовп продовжує йти один за одним. Так вони проходять через мінні поля,

– розповів військовий.

За його словами, під час боїв за село північнокорейських солдатів об'єднали з росіянами в один підрозділ, щоб приховати їхню ідентичність. Проте це поставило їх у невигідне становище, адже вони мають у розпорядженні лише стрілецьке озброєння, кулемети, гранатомети та, у кращому випадку, міномети.

"Леопард" зауважив, що північнокорейські військові поки що не використовують безпілотники.

"Але я підозрюю, що вони починають вчитися цьому, і що довше затягується війна, то більша ймовірність того, що вони впроваджуватимуть інновації", – зазначив він.

Чого бракує салдатам КНДР

Попри хорошу підготовку та фізичну витривалість, солдатам КНДР потрібні провідники для орієнтування на незнайомій місцевості та в нових кліматичних умовах, зазначає "Леопард".

Його батальйон захопив одного з російських провідників, але північнокорейські військові відмовляються здаватися в полон живими, віддаючи перевагу битві на смерть або намагатися втекти. Водночас їхні командири, схоже, не переймаються значними втратами особового складу.

Після того як підрозділи КНДР були вибиті із села, вони намагалися сховатися в лісі. Однак українські військові за допомогою безпілотника виявили їхнє місцеперебування і ліквідували, закидавши гранатами.

"Леопард" поділився, що бачив, як 15 хвилин знищували чотирьох солдатів КНДР, а всього лише за 2 дні він зміг нарахувати 120 убитих північнокорейців.