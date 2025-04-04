Россия может привлечь солдат КНДР к наступлениям на Херсон и Запорожье, – ZDF

Россияне перебросили в Крым северокорейские артиллерийские установки "Коксан", которые использовались при наступлении в Курской области. В СМИ предполагается, что Кремль может задействовать солдат КНДР для боевых действий непосредственно на территории Украины.

26 марта появилось видео, на котором зафиксирована транспортировка нескольких северокорейских артиллерийских установок типа "Коксан" по железной дороге в северную часть Крыма. Эти 170-мм пушки сыграли важную роль во время атак на украинские войска вблизи Курского плацдарма, передает 24 Канал со ссылкой на ZDF.

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Солдаты КНДР скоро могут появиться в Украине

Большая дальность стрельбы систем "Коксан" позволяла северокорейским войскам обстреливать украинские позиции, оставаясь практически недостижимыми для ответного огня, поскольку, кроме HIMARS и GLSDB, Украина не имела вооружений с такой же дальностью.

Известно, что Пхеньян отправил в Россию около 200 таких установок.

До сих пор северокорейские сухопутные войска действовали только в пределах международно-признанной территории России – преимущественно в Курской области. Хотя иногда с северокорейских ракет KN-23 обстреливали украинские города, неизвестно, запускались ли они с территории России или из временно оккупированных районов Украины.

Журналисты считают, что наличие систем "Коксан" на украинской территории является политически значимым сигналом эскалации – вероятного начала участия северокорейских сухопутных войск непосредственно в боевых действиях в Украине. Если эти войска вступят в бой, Пхеньян станет очевидным агрессором против Украины. С тех пор невозможно утверждать, что Северная Корея только помогает России восстановить ее территориальную целостность, вытесняя украинцев из Курской области.

Обратите внимание! Пушки "Коксан" имеют дальность стрельбы обычными снарядами около 40 километров, ракетными боеприпасами – до 60 километров. Это значит, что если Россия разместит эти пушки в Запорожской области, то они смогут обстреливать Запорожье и даже Херсон тяжелой артиллерией.

Украина уже неоднократно предупреждала, что Россия готовит масштабное весеннее наступление, которое может начаться сразу на нескольких участках фронта. Перемещение "Коксанов" через Крым, вероятно, является частью этих приготовлений.