Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на государственные СМИ Пхеньяна.

Что сказал Ким корейским солдатам?

Во время торжеств по случаю 78-й годовщины основания КНДР Ким Чен Ын выразил благодарность армии. Диктатор выразил особую признательность и уважение командирам и солдатам, участвующим в военных операциях за рубежом. По оценкам международных наблюдателей, эта формулировка напрямую касается северокорейских подразделений, задействованных в войне против Украины на стороне России.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, на территории государства-агрессора уже находится около 8,6 тысячи военнослужащих из Северной Кореи. Из них сформированы четыре бригады, действующие в составе российской группировки войск "Север".

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия планирует привлечь дополнительный контингент численностью около 30 тысяч человек из КНДР. Кроме того, Пхеньян развертывает в России ракетное подразделение и поставляет баллистические ракеты KN-23 и KN-24 вместе с пусковыми установками для ведения боевых действий.

Напомним, между Россией и Северной Кореей открыли новый автомобильный мост через реку Туманна, который впервые обеспечил прямое автомобильное сообщение между странами. Объект призван расширить возможности для перевозки грузов, а вместе с ним на границе заработал новый автомобильный пункт пропуска "Хасан".

Строительство моста началось в 2025 году после подписания соответствующего соглашения в 2024 году. На фоне углубления военного сотрудничества России и КНДР новый маршрут также рассматривается как потенциальный логистический коридор, который может использоваться для перемещения грузов между двумя государствами.