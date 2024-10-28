Боевого контакта с ними пока не было, – спикер ОТГ "Северск" о солдатах КНДР на фронте

Войска КНДР уже могли прибыть в Курскую область России. Однако пока Силы обороны не имели с ними боевого контакта.

Об этом в эфире Суспильного заявил представитель оперативно-тактической группировки "Северск" Вадим Мысник, передает 24 Канал.

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Видели ли украинские военные солдат КНДР на фронте

Журналисты спросили у Мысника, фиксировали ли ВСУ присутствие северокорейских военных в зоне оперативной деятельности ОТГ "Северск". Кроме этого, спикеру задали вопрос, пытается ли российское командование передислоцировать солдат из КНДР ближе к Курской области.

Данные разведки такие есть. Но пока по боевому контакту или пленных у нас нет, пока в настоящее время нет данных о военнослужащих КНДР,

– ответил Мысник.

К слову, генеральный секретарь Марк Рютте подтвердил присутствие северокорейских солдат в России. Он отметил, что страна-агрессор таким образом пытается сделать эскалацию конфликта, поэтому призвал как КНДР, так и Россию остановить свои захватнические действия.