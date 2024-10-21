Это серьезная эскалация, – британский полковник сказал, чем грозит союз России и КНДР

Президент Владимир Зеленский сказал, что Украина фактически воюет с Северной Кореей. По сообщению украинских СМИ, 10 тысяч северокорейских солдат проходят подготовку в России, поэтому их могут перебросить на фронт, чтобы воевать против ВСУ.

Полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон рассказал 24 Каналу, что Запад хорошо осознает, что Северная Корея предоставляет России боеприпасы и ракеты. Впрочем обеспечение солдатами – это уже другой уровень.

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"К сожалению, я не очень удивлен. Я считаю, что это серьезная эскалация, и командующие НАТО, лидеры в Великобритании и США должны внимательно присмотреться к этому", – подчеркнул Хемиш де Бреттон-Гордон.

Чем грозит союз России и КНДР

Остается открытым вопросом о том, что россияне взамен дают Северной Корее. Давно известно, что эта страна отчаянно пытается получить ядерный потенциал – оружие, которым сможет угрожать другим людям.

В таком случае КНДР могла бы угрожать Японии и целому ряду других стран. Можно предположить, что именно поэтому Северная Корея и предоставляет России свои войска.

С другой стороны, это показывает, насколько россияне сейчас в отчаянии. Мы знаем, что в Украине погибло более 600 тысяч российских солдат и им очень не хватает срочников. Владимир Путин обеспокоен тем, что некоторым олигархам и богачам, которые сидят вокруг него и управляют Россией, придется отправлять своих детей на передовую,

– заметил полковник армии Великобритании.

Несмотря на это, он доволен, что такие тиранические страны как КНДР готовы предоставлять ему своих бойцов. Взамен они получают технологии, в частности ядерные. Поэтому очень важна реакция стран НАТО.

Как переброска северокорейских солдат повлияет на фронт

Если Россия действительно привлечет 10 тысяч бойцов из КНДР – это очень много. Это целая солдатская дивизия. Однако есть сомнения насколько эти солдаты обучены, а главное мотивированы. Скорее всего, они будут воевать под принуждением. Не стоит исключать, что это могут быть даже преступники из северокорейских тюрем.

Однако 10 тысяч солдат то ли в районах Донбасса, или где-то еще, без сомнения, россияне будут использовать их как пушечное мясо. Однако Путину безразлично. Я не думаю, что Ким Чен Ына, лидера Северной Кореи, это также будет волновать,

– добавил Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Однако это безусловно эскалация, за которой надо непременно следить. Стоит надеяться, что переброска солдат из КНДР станет возможностью для Украины получить больше оружия от Запада. В этом можно видеть единственный положительный элемент.