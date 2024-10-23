Россия отправит тысячи солдат КНДР в Курскую область: в FT раскрыли, когда именно

Уже вскоре Россия отправит в Курскую область тысячи военных Северной Кореи. Подобные действия Пхеньяна направлены на поддержку сил Кремля в войне против Украины.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники в украинской разведке. Такое развитие событий уже рассматривали ранее в СНБО.

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Россия отправит тысячи солдат КНДР в Курскую область

Согласно обнародованной информации, предоставленной источниками, тысячи солдат КНДР из России будут отправлены в Курскую область на следующей неделе. Таким образом военные северокорейской армии попадут на фронт уже до конца октября.

По информации неназванных украинских чиновников, недавняя информация заставила их пересмотреть общую численность военных КНДР до 12 тысяч человек, включая спецназ. Солдат лично отправил Ким Чен Ын на церемонии в этом месяце.

Что этому предшествовало

У украинских партнеров появляется все больше доказательств о присутствии войск КНДР в России. Сейчас эту информацию также подтвердили и в НАТО. Также информацию о северокорейских солдатах в России подтвердили и в Белом доме.

В то же время глава ГУР МО Кирилл Буданов в интервью журналистам рассказывал, что 23 октября первые войска КНДР прибудут в Курскую область России. Они будут помогать россиянам защищать Курскую область от операции ВСУ.