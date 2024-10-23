Про це пише Financial Times із посиланням на джерела в українській розвідці. Такий розвиток подій вже розглядали раніше в РНБО.

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Росія відправить тисячі солдатів КНДР у Курську область

Згідно з оприлюдненою інформацією, наданою джерелами, тисячі солдатів КНДР із Росії будуть відправлені в Курську область наступного тижня. Таким чином військові північнокорейської армії потраплять на фронт вже до кінця жовтня.

За інформацією неназваних українських чиновників, нещодавня інформація змусила їх переглянути загальну чисельність військових КНДР до 12 тисяч осіб, включно зі спецназом. Солдатів особисто відправив Кім Чен Ин на церемонії цього місяця.

Що цьому передувало

В українських партнерів з'являється все більше доказів про присутність військ КНДР у Росії. Наразі цю інформацію також підтвердили й в НАТО. Також інформацію про північнокорейських солдатів у Росії підтвердили й у Білому домі.

Водночас глава ГУР МО Кирило Буданов в інтерв'ю журналістам розповідав, що 23 жовтня перші війська КНДР прибудуть до Курської області Росії. Вони будуть допомагати росіянам захищати Курську область від операції ЗСУ.