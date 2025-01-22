КНДР планирует отправить в Россию больше солдат, несмотря на значительные потери: в NYT назвали сроки

Украинские защитники продолжают противостоять солдатам КНДР в Курской области. Несмотря на значительные потери Северная Корея планирует снова прислать России подкрепление.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

Смотрите также "Описывают боевой опыт и трудности": WP изучили тайник с документами солдат КНДР

Что известно о солдатах КНДР в Курской области

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на днях рассказал, что потери Северной Кореи продолжают расти. Он предположил, что почти половина корейских солдат в России были или ранены, или убиты. Однако Сырский предупредил, что военные КНДР "высоко мотивированы, хорошо обучены" и "храбрые".

По словам одного высокопоставленного чиновника обороны США, подкрепление ожидается "в течение следующих двух месяцев".

Как говорят украинские военные и американские чиновники, северокорейские солдаты в Курской области, по сути, действуют как отдельная боевая сила.

Это частично две разные армии, которые никогда не учились и не действовали вместе, и частично, я думаю, российская военная культура, которая, скажем так, не очень уважает способности, нормы и операции сил партнеров,

– сказала Селесте А. Валландер.

Военные КНДР во время атаки не останавливаются, чтобы перегруппироваться или отступить, как это делают россияне при значительных потерях. Вместо этого они движутся под сильным огнем через поля, усеянные минами, и посылают волны из 40 и более военных.

Если они захватывают позицию, то не пытаются ее укрепить. Они оставляют это российским подкреплениям, а сами отступают и готовятся к следующему штурму.

Более того, корейцы в Курской области имеют уникальные стратегии и привычки. Например, для борьбы с беспилотниками военные КНДР посылают одного бойца как "приманку", чтобы другие могли сбить дрон. В случае тяжелых ранений им приказано взрывать гранату – чтобы не попасть в плен.