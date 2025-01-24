"Последний патрон – для себя": почему так мало корейцев попадают в плен

Северная Корея несет большие потери, воюя на стороне России. Известно, что убитыми и ранеными КНДР потеряла уже 4 тысячи бойцов, к тому же Украине удалось взять в плен первых северокорейских солдат.

Кореевед, председатель общества Украина – КНДР Николай Полищук отметил 24 Каналу, что эти цифры могут быть несколько преувеличенными. В целом именно с Курского направления мы получаем меньше всего информации.

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Какими могут быть настоящие потери

Для Украины большой интерес представляет принцип формирования и отбора солдат КНДР. До сих пор непонятно, это обычные наемники, которым предлагают деньги, или регулярные войска. Количество убитых также остается неоднозначной цифрой, потому что существенно отличается в разных источниках.

В начале января Южная Корея говорила о 400 убитых. Мы слышим о 4 тысячах. Думаю, истина где-то посередине,

– заметил кореевед.

Стоит понимать, что бои в Курской области имеют свою специфику. Вероятно, убитых и раненых удается эвакуировать. Более того, с этого направления очень плохо доходит информация. Это происходит через каналы связи или служебный интернет, об этом направлении сведений меньше всего.

Почему так мало корейцев попадают в плен

По сравнению с россиянами, войска из Северной Кореи стараются эвакуировать раненых и убитых с поля боя, даже ценой больших потерь. Их можно взять в плен, если они не успели совершить суицид или в очень тяжелом состоянии.

Обратите внимание! Владимир Зеленский сообщил, что в январе удалось захватить в плен двух северокорейских бойцов. Перед тем Украина также имела пленных из армии КНДР, но их состояние было критическим и их не удалось реанимировать.

Еще одним фактором является то, что бойцы воюют на российской территории. Там легче, чем в Донецкой области эвакуировать или, незаметно для украинцев, спрятать тела раненых или убитых.

Были случаи, когда южные корейцы перехватывали северокорейские подводные лодки, и весь экипаж совершал самоубийство. В военных училищах КНДР офицеров тоже учат, как совершать самоубийство в случае возможного плена,

– подчеркнул Николай Полищук.

Именно этим объясняется, почему у нас достаточно мало пленных именно из этой армии. За такое время их могло быть значительно больше.

"Офицеров учат, что нужно стреляться и Ким Чен Ын говорил, что нужно последний патрон держать для себя. У них это называется “практика самосрыва”, – подытожил кореевед.

К слову, бойцы, которые попали в плен Украины, рассказали, что ехали на обучение, а оказались на войне. Боевое слаживание длилось всего неделю. Один из пленных 1999 года рождения, другой – 2005.