Стали опаснее, – в ГУР указали на эволюцию солдат КНДР в войне против Украины

С декабря 2024 года северокорейские войска принимали активное участие в боях в Курской области. Они несли огромные потери из-за нехватки опыта. Впрочем, солдаты из КНДР смогли адаптироваться к новым вызовам.

Издание Australian Financial Review поговорило с главой ГУР Кириллом Будановым и представителем разведывательного ведомства генерал-майором Вадимом Скибицким. Офицеры оценили угрозу со стороны КНДР, передает 24 Канал.

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Северокорейцы быстро учатся

По словам Скибицкого, в течение последних нескольких месяцев можно было наблюдать, как быстро учатся воевать северокорейские солдаты. Они научились, в частности, использовать дроны и эффективнее им противодействовать.

Кроме того, северокорейское оружие, в частности баллистические ракеты KN23, была усовершенствована российскими инженерами. Это также усиливает опасность для Украины.

В то же время Буданов добавил, что украинские защитники тоже адаптируются и учатся новому. Глава ГУР говорит, что это постоянная конкуренция. На каждую российскую реакцию на действия Украины украинцы наблюдают и разрабатывают контрмеры.