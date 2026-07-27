"Не Зеленскому говорить о наших планах": Песков нервно отреагировал на данные о солдатах КНДР

В Кремле отреагировали на заявление президента Владимира Зеленского о намерении России привлечь еще 30 тысяч северокорейских военных к войне против Украины. В Москве ответили нервно.

Об этом пишут росСМИ.

Что сказал Песков о солдатах КНДР?

Пресссекретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможном привлечении Россией еще 30 тысяч военнослужащих из Северной Кореи в войну против Украины.

В ходе брифинга журналисты попросили представителя Кремля оценить слова украинского президента о планах Москвы увеличить контингент северокорейских военных на фронте. В ответ Песков заявил, что не считает нужным это комментировать.

Не считаю необходимым их комментировать. Не Зеленскому говорить о наших планах,

– сказал он.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Россия готовится привлечь дополнительные 30 тысяч военных из КНДР. По его словам, подготовка к их приему проходит с июня в Воронежской области. Президент также заявил, что Северная Корея готовится передать России новые пусковые установки для баллистических ракет. По его мнению, такое сотрудничество представляет угрозу не только Украине, но и международной безопасности. Кроме того, Зеленский подчеркнул, что Москва помогает Пхеньяну приобретать боевой опыт, усовершенствовать вооружение и испытывать его в условиях реальных боевых действий.

Президент Украины планирует посетить Соединенные Штаты Америки и вместе с американским лидером Дональдом Трампом обсудит сотрудничество Северной Кореи и России.

К слову, после очередной волны международной критики из-за активного развития ядерной программы КНДР сестра северокорейского лидера Ким Йо Чжон заявила, что Пхеньян не намерен отказываться от ядерного оружия и в дальнейшем будет наращивать свой военный потенциал.