Об этом пишет Bloomberg .

Что заявили в КНДР?

Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ина Ким Йо Чжон выступила с резкой критикой международных призывов к денуклеаризации. Она подчеркнула, что ядерное оружие остается основой безопасности страны.

Позиция КНДР решительная и четкая: ядерное сдерживание является самым надежным щитом национального суверенитета и высокой гарантией его защиты,

– заявила Ким Йо Чжон.

Она также назвала ядерный статус Северной Кореи "окончательным и необратимым" и заверила, что ядерный потенциал страны будет и дальше модернизироваться.

Это заявление прозвучало несколько дней спустя после того, как президент Украины Владимир Зеленский сообщал о намерениях России получить от КНДР дополнительные войска, а также новые пусковые установки для баллистических ракет. Официальные представители США и Южной Кореи неоднократно заявляли, что Пхеньян уже поставляет России военных и вооружение для поддержки войны против Украины.

На минувшей неделе министерша иностранных дел КНДР Чо Сон Хю встретилась с президентом России Владимиром Путиным. Во время переговоров российский лидер поблагодарил Северную Корею за поддержку военной кампании против Украины.

Напомним, по оценкам украинской, южнокорейской и западной разведок, Северная Корея отправила в Россию около 14 тысяч военнослужащих для участия в боевых действиях в Курской области. По их данным, более 6 тысяч из них погибли. В КНДР не скрывают потерь, поэтому 26 апреля 2026 года лидер КНДР Ким Чен Ын открыл в Пхеньяне мемориальный комплекс , посвященный погибшим северокорейским военным. В его состав входит музей, освещающий так называемые "боевые достижения" граждан КНДР во время заграничных военных операций. На церемонии также присутствовал министр обороны России Андрей Белоусов, что явилось еще одним свидетельством углубления военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.

Добавим, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин стал первым российским правителем, обратившимся за военной помощью в КНДР . По словам главы государства, Россия также все больше зависит от Китая, что свидетельствует об усилении ее внешней зависимости в войне против Украины.