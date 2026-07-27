Про це пише Bloomberg.

Що заявили у КНДР?

Сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина Кім Йо Чжон виступила із різкою критикою міжнародних закликів до денуклеаризації. Вона наголосила, що ядерна зброя залишається основою безпеки країни.

Позиція КНДР є рішучою та чіткою: ядерне стримування є найнадійнішим щитом національного суверенітету та найвищою гарантією його захисту,

– заявила Кім Йо Чжон.

Вона також назвала ядерний статус Північної Кореї "остаточним і незворотним" та запевнила, що ядерний потенціал країни й надалі модернізуватиметься.

Ця заява пролунала через кілька днів після того, як президент України Володимир Зеленський повідомляв про наміри Росії отримати від КНДР додаткові війська, а також нові пускові установки для балістичних ракет. Офіційні представники США та Південної Кореї неодноразово заявляли, що Пхеньян уже постачає Росії військових та озброєння для підтримки війни проти України.

Минулого тижня міністерка закордонних справ КНДР Чо Сон Хю зустрілася з президентом Росії Володимиром Путіним. Під час переговорів російський лідер подякував Північній Кореї за підтримку військової кампанії проти України.

Нагадаємо, за оцінками української, південнокорейської та західної розвідок, Північна Корея відправила до Росії близько 14 тисяч військовослужбовців для участі у бойових діях у Курській області. За їхніми даними, понад 6 тисяч із них загинули. У КНДР не приховують втрат, тому 26 квітня 2026 року лідер КНДР Кім Чен Ин відкрив у Пхеньяні меморіальний комплекс, присвячений загиблим північнокорейським військовим. До його складу входить музей, який висвітлює так звані "бойові досягнення" громадян КНДР під час закордонних військових операцій. На церемонії також був присутній міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов, що стало ще одним свідченням поглиблення військової співпраці між Москвою та Пхеньяном.

Додамо, що раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін став першим російським правителем, який звернувся по військову допомогу до КНДР. За словами глави держави, Росія також дедалі більше залежить від Китаю, що свідчить про посилення її зовнішньої залежності у війні проти України.