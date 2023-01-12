Тысячи воронок от снарядов: у Maxar показали спутниковые фото из Бахмута и Соледара

Бахмут и Соледар – самые горячие точки на линии фронта. Оккупанты, действующие по тактике выжженной земли, разрушают эти города в надежде захватить их. Эти населенные пункты превратились в руины.

Американская аэрокосмическая компания Maxar сравнила фотографии из Соледара за август 2022 года и январь 2023 года. Также там показали снимки из Бахмута, где вдоль дорог тысяч воронок от снарядов врага.

Обратите внимание ВСУ в Соледаре чувствуют себя уверенно, нет признаков отступления, – CNN

В что оккупанты превратили Соледар

На спутниковых снимках видно, что еще 5 месяцев назад в Соледаре были целые дома и в городе была жизнь. Однако постоянные российские обстрелы, направленные на уничтожение города, привели к тому, что в Соледаре фактически не осталось уцелевших зданий. Это показывают сравнение снимков города за 1 августа 2022 и 10 января 2023 года.

Соледарь в августе 2022 и в январе 2023 / Фото Maxar

Соледарь в августе 2022 года и в январе 2023 года / Фото Maxar

Президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам 11 января заявил, что Соледар почти уничтожен оккупантами, постоянно обстреливающими украинские города и села артиллерией.

Также компания показала спутниковый снимок из Бахмута – еще одного города-крепости Донбасса. Фото сделано 7 января 2023 года. На снимке видны тысячи воронок от вражеских снаряд вдоль дорог в городе. Сами дороги также разорваны вражескими снарядами.



Бахмут 7 января 2023 года / Фото Maxar

Что происходит на фронте

Долгое время Бахмут и окрестные населенные пункты были эпицентром жесточайших боев на фронте. Оккупанты упорно пытались захватить город, однако, несмотря на все попытки врага, Вооруженные Силы держат Бахмут под контролем.

В конце декабря 2022 года россияне, поняв то, что успеха в Бахмуте не будет, решили перебросить свои силы на Соледар в 20 километрах. Аналитики и эксперты отмечают, что Соледар не столько стратегически важен для россиян, как идеологически, ведь им нужны хоть какие-то "победы" и "повар Путина" Евгений Пригожин хочет доказать, что его наемники из ЧВК "Вагнера" лучше, чем российская армия. К слову, оккупанты уже заявили, что якобы захватили Соледар, однако это ложь – наши воины продолжают давать героический отпор в тяжелых боях.

Больше о ситуации в Донецкой области и прогнозах дальнейшего развития событий, читайте здесь.