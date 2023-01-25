Ведущая 24 Канала Екатерина Соляр мощно разнесла весь этот трэш российского телевидения. А еще Соловьев остро поскандалил с гостем в эфире из-за ядерного оружия.

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Россияне гордятся, что разрушили украинские города

Соляр рассказала, что в одном из своих эфиров Соловьев показал кадры разрушенного Соледара и задался вопросом "А кто это сделал?". Россияне сами рассказывают, что сделают с Харьковом и Киевом то, что они сделали с Мариуполем. Кстати, они не собираются восстанавливать Азовсталь и говорят, что теперь воздух стал чище.

Говорят, мы вас лишили выхлопов вот этих вот, стала чище экология. Мы это сделали. Можете не благодарить,

– отметила ведущая.

Украинская соль

В новый эфир своей программы Соловьев припхал пачку украинской соли. Гости его студии говорят, что это самая лучшая соль в мире. А Украина вообще была очень развита до "всех этих сабитий". То есть они уже и сами не знают, как эти "сабития" называть – СВО, СВОшечка, война, Третья мировая война.

Интересно, что их "аналоговнет" и с украинской солью не сработало. Наладить свое производство они, конечно, не в состоянии. Зато под прикрытием "защиты" террористических организаций, так называемых ДНР и ЛНР, можно отжать соль, Азовсталь и т.д. Лучше бы сначала туалеты себе установили.

Соляр мощно разнесла новый эфир Соловьева: смотрите видео

Страны НАТО россияне называют законной целью для ударов

А еще в этой же программе Соловьев "выблевал" из своего рта, что страны, которые будут поставлять Украине танки – законная цель для России. Даже если это НАТО. Хотят бить по заводам, по местам дислокации этой техники. Мол, если Запад хочет ядерный армагедон, он его получит.

"Больше всего подорожал и больше пользовался спросом на России йод. Мы бы могли подумать, что в принципе, возможно, там сильно начали кататься на роликах, разбивать лбы и мазать коленка, но нет. У меня такое ощущение, что есть понимание, если Путин найдет ядерную кнопку, то ядерная ракета взорвется еще в момент запуска в России», – подчеркнула Соляр.

То есть, таким образом, россияне хотят обезопасить себя и напиться йода. Других причин и объяснений этому быть не может.

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