Ведуча 24 Каналу Катерина Соляр потужно рознесла весь той треш російського телебачення. А ще Соловйов гостро поскандалив з гостем у ефірі через ядерну зброю.

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Росіяни пишаються, що зруйнували українські міста

Соляр розповіла, що в одному зі своїх ефірів Соловйов показав кадри зруйнованого Соледару й задався питанням "А хто ета сдєлал?". Росіяни ж самі розказують, що зроблять з Харковом і Києвом те, що вони зробили з Маріуполем. До речі, вони не збираються відновлювати Азовсталь і кажуть, що тепер повітря стало чистішим.

Кажуть, ми вас позбавили вихлопов вот етіх вот, стала чище екалогія. Ми то зробили. Можетє нє благодаріть,

– зазначила ведуча.

Українська сіль

У новий ефір своєї програми Соловйов припхав пачку української солі. Гості його студії кажуть, що це найкраща сіль у світі. А Україна взагалі була дуже розвинена до "всєх етіх сабитій". Тобто, вони вже й самі не знають, як ці "сабитія" називати – СВО, СВОшечка, війна, Третя світова війна.

Цікаво, що їхнє "аналоговнєт" і з українською сіллю не спрацювало. Налагодити своє виробництво вони звісно не в змозі. Зате під прикриттям "захисту" терористичних організацій, так званих днр і лнр, можна віджати сіль, Азовсталь тощо. Краще б спочатку туалети собі встановили.

Соляр потужно рознесла новий ефір Соловйова: дивіться відео

Країни НАТО росіяни називають законною ціллю для ударів

А ще в цій же програмі Соловйов "виблював" зі свого рота, що країни, які постачатимуть Україні танки – законна ціль для Росії. Навіть якщо це НАТО. Хочуть бити по заводах, по місцях дислокації цієї техніки. Мовляв, якщо Захід хоче ядерний армагедон, він його отримає.

"Найбільше здорожчав й набільше користувався попитом на Росії йод. Ми би могли подумати, що у принципі, можливо, там сильно почали кататись на роликах, розбивати лоби й мазати колінка, але ні. У мене таке відчуття, що є розуміння, якщо Путін знайде ядерну кнопку, то ядерна ракета вибухне ще в момент запуску в Росії", – наголосила Соляр.

Тобто, таким чином росіяни хочуть убезпечити себе й напитись йоду. Інших причин і пояснень цьому бути не може.

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