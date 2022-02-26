Соляра кончилась: под Сумами встретили "заблудившихся россиян"

Все военные ВС РФ оказались в крайне затруднительном положении в Украине. Кроме того, что командование забросило их в настоящий ад, захватчики остались без поставки боекомплекта, топлива и еды.

Об этом свидетельствуют многочисленные видео, которые делают жители разных городов Украины. По данным военных, оккупанты в большинстве своем оторваны от командования, не ориентируются на местности и не могут эффективно действовать.

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Исключением являются лишь крупные наступательные группы захватчиков, которые пока представляют большую опасность для гражданской инфраструктуры, мирных жителей и бойцов ВСУ.

Надо объяснять оккупантам, что им здесь не рады

Видео общения жителя Сумщины с российскими захватчиками выложил в фейсбуке советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Судя по записи, местный житель подъехал к растерянным оккупантам и спросил, не сломалась ли их бронетехника.

Услышав ответ, что у них кончилось топливо, украинец предложил оттащить их МТЛБ обратно в Россию.

Кроме того, мужчина спросил, знают ли окупанты, куда едут. Как оказалось, те вроде бы не знали.

Впереди их ждет или пленение или смерть. А украинца, демотивирующего их, мы после нашей победы найдем и наградим! Украинцы, Говорите с русскими оккупантами! Объясняйте, что им не рады. Они должны складывать оружие и ехать обратно к себе, пока их не положили наши ВСУ и ТРО,

– подчеркнул Геращенко.

Смотрите видео диалога украинца с оккупантами под Сумами:

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