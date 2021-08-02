Солнце исчезло посреди дня, с неба падал пепел: в России бушуют масштабные лесные пожары – видео
Источник:ЯСИА
В российской Якутии из-за лесных пожаров посреди дня исчезло солнце. Аномальное явление объяснили дымом от стихийного бедствия.
Сейчас в регионе действует режим чрезвычайной ситуации. Жителям соответствующих территорий запретили посещать леса еще с 1 июля.
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Сергей Сивцев, заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики, подтвердил, что в некоторых районах Якутии солнце исчезло из-за дыма от лесных пожаров.
В нескольких районах Якутии из-за пожара исчезло солнце
В то же время местным удалось снять необычное явление темноты посреди дня на видео. Соответствующее аномальное явление произошло в якутском селе Кобяй.
Кроме того, очевидцу удалось снять на видео падающий с неба пепел. Именно он и дым затянули небо так, что видимость в середине дня была такой, как ночью.
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Также соответствующее явление наблюдали в селе Багадя Кобяйского улуса. Местные жители сообщили о том, что видимость значительно снизилась из-за густого дыма, а пепел, падающий с неба, вообще можно перепутать со снегом.
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В то же время власть республики обратила внимание на Кобяйський район региона – там бушуют сразу 9 лесных пожаров, площадь которых составляет более 15 тысяч гектаров.
Что известно о пожарах в России: коротко
- В Челябинской области лесной пожар вспыхнул еще в начале июля. Огонь даже перекинулся на жилые дома.
- 16 июля активными оставались 307 пожаров на площади более 1 миллиона гектаров – больше всего пострадала Якутия.
- 25 июля пожары, охватившие российскую республику Карелия, пришли в Финляндию. Спасателям удалось быстро отреагировать и потушить огонь.