Солнце исчезло посреди дня, с неба падал пепел: в России бушуют масштабные лесные пожары – видео

В российской Якутии из-за лесных пожаров посреди дня исчезло солнце. Аномальное явление объяснили дымом от стихийного бедствия.

Сейчас в регионе действует режим чрезвычайной ситуации. Жителям соответствующих территорий запретили посещать леса еще с 1 июля.

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Сергей Сивцев, заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики, подтвердил, что в некоторых районах Якутии солнце исчезло из-за дыма от лесных пожаров.

В нескольких районах Якутии из-за пожара исчезло солнце

В то же время местным удалось снять необычное явление темноты посреди дня на видео. Соответствующее аномальное явление произошло в якутском селе Кобяй.

Кроме того, очевидцу удалось снять на видео падающий с неба пепел. Именно он и дым затянули небо так, что видимость в середине дня была такой, как ночью.

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Также соответствующее явление наблюдали в селе Багадя Кобяйского улуса. Местные жители сообщили о том, что видимость значительно снизилась из-за густого дыма, а пепел, падающий с неба, вообще можно перепутать со снегом.

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В то же время власть республики обратила внимание на Кобяйський район региона – там бушуют сразу 9 лесных пожаров, площадь которых составляет более 15 тысяч гектаров.

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