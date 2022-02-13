Солнечно и без осадков: погода в Украине 14 февраля

Погода в Украине в понедельник 14 февраля, будет достаточно теплой, как для зимы, и хорошей. Страна будет купаться в солнечных лучах. Столбики термометров поднимутся выше нуля.

Синоптики обещают, что в День Валентина ни в одной из украинских областей не должно быть осадков. Ночью столбики термометров опустятся ниже нуля, но днем ​​значительно потеплеет.

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Где в Украине будет теплее всего

Самые высокие температурные показатели в этот день будут во Львовской, Ивано-Франковской и Одесской областях. Здесь воздух прогреется до +6...+8. Холоднее всего – в Сумской и Харьковской областях – только +2...+4.

В остальных украинских регионах ситуация примерно одинакова: температура будет колебаться в пределах +3...+7.

В Киеве воздух прогреется до +4...+6 градусов. Осадков киевлянам и гостям столицы бояться не следует.

Между тем, на высокогорьях Прикарпатья и Карпат – умеренная снеголавинная опасность. В основном синоптики оценивают условия как благоприятные.

В Украине ожидается в понедельник сухая погода, синее солнечное небо, иногда красивые милые белые облака. Ветер будет с юго-запада, умеренный,

– рассказала синоптик Наталья Диденко.

Погода в городах Украины 13 февраля

Ужгород – +5...+7

Львов – +6...+8

Ивано-Франковск – +6...+8

Тернополь – +4...+6

Черновцы – +5...+7

Хмельницкий – +4...+6

Луцк – +5...+7

Ровно – +5...+7

Житомир – +5...+7

Винница – +4...+6

Одесса – +6...+8

Николаев – +5...+7

Херсон – +5...+7

Симферополь – +5...+7

Кропивницкий – +5...+7

Черкассы – +5...+7

Чернигов – +3...+5

Сумы – +2...+4

Полтава – +3...+5

Днепр – +5...+7

Запорожье – +4...+6

Донецк – +3...+5

Луганск – +3...+5

Харьков – +2...+4

Киев – +4...+6



Погода в Украине 14 февраля / Данные Укргидрометцентра

