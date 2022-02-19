Солнечно и по-весеннему тепло: погода в Украине 20 февраля
Погода в Украине в субботу, 20 февраля, будет солнечной и теплой. В большинстве областей будет сухая погода и лишь в части южных областей и в Ужгороде возможны дожди.
Температура воздуха будет достигать +6...+8, но местами будет до +10...+11 градусов.
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Прогноз погоды от Натальи Диденко
Как сказала синоптик Наталья Диденко, в течение 20 февраля в Украине будет порывистый ветер. Днем температура воздуха составит +4...+ 9 градусов, а на юге вплоть до +9...+12 градусов.
Осадки возможны местами:
- на Востоке,
- в западных областях,
- на Юге.
На остальной территории – сухо. В Киеве 20 февраля осадков не будет, ветер притихнет, днем до +7 градусов.
Прогноз погоды от Укргидрометцентра
На Западе в течение всего дня будет сухо. Солнце лишь изредка будет прятаться за облаками. В то же время синоптики предупреждают о шквальных порывах ветра до 15 – 24 метров в секунду. Температура воздуха составит +6...+8 градусов. Идентичная погода будет и на Востоке. Тоже до +6...+8 градусов и без осадков.
На Севере также будет сохраняться сухая и теплая погода. Столбики термометров покажут там +5...+7 градусов. А вот в части южных областей возможен дождь. В то же время температура воздуха там составит до +9...+11 градусов.
Первая половина дня в Киеве будет ясной, а после обеда появятся облака без осадков. Там также возможны шквальные порывы ветра до 24 метров в секунду. Воздух прогреется до +6...+8 градусов.
Погода в городах Украины 20 февраля
Ужгород – +7...+9
Львов – + 6...+8
Ивано-Франковск – +6...+8
Тернополь – + 6...+8
Черновцы – +7...+9
Хмельницкий – + 6...+8
Луцк – + 6...+8
Ровно – + 5...+7
Житомир – + 6...+8
Винница – + 6...+8
Одесса – + 6...+8
Николаев – + 8...+10
Херсон – + 8...+10
Симферополь + 9...+11
Кропивницкий – +7...+9
Черкассы – + 6...+8
Чернигов – + 5...+7
Сумы – + 5...+7
Полтава – + 6...+8
Днепр – +7...+9
Запорожье – + 8...+10
Донецк – + 6...+8
Луганск – + 6...+8
Харьков – + 6...+8
Киев – + 6...+8
Прогноз погоды на 20 февраля / Фото Укргидрометцентра
Текст публикации Натальи Диденко:
Завтра в Украине еще порывистый ветер, днем +4...+9, на Юге до +9...+12 градусов. Осадки ночью местами на Востоке, днем в западных областях и на Юге. На остальной территории – сухо. В Киеве 20 февраля осадков не будет, ветер притихнет, днем до + 7 градусов.