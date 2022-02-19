Солнечно и по-весеннему тепло: погода в Украине 20 февраля

Погода в Украине в субботу, 20 февраля, будет солнечной и теплой. В большинстве областей будет сухая погода и лишь в части южных областей и в Ужгороде возможны дожди.

Температура воздуха будет достигать +6...+8, но местами будет до +10...+11 градусов.

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Прогноз погоды от Натальи Диденко

Как сказала синоптик Наталья Диденко, в течение 20 февраля в Украине будет порывистый ветер. Днем температура воздуха составит +4...+ 9 градусов, а на юге вплоть до +9...+12 градусов.

Осадки возможны местами:

на Востоке,

в западных областях,

на Юге.

На остальной территории – сухо. В Киеве 20 февраля осадков не будет, ветер притихнет, днем до +7 градусов.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

На Западе в течение всего дня будет сухо. Солнце лишь изредка будет прятаться за облаками. В то же время синоптики предупреждают о шквальных порывах ветра до 15 – 24 метров в секунду. Температура воздуха составит +6...+8 градусов. Идентичная погода будет и на Востоке. Тоже до +6...+8 градусов и без осадков.

На Севере также будет сохраняться сухая и теплая погода. Столбики термометров покажут там +5...+7 градусов. А вот в части южных областей возможен дождь. В то же время температура воздуха там составит до +9...+11 градусов.

Первая половина дня в Киеве будет ясной, а после обеда появятся облака без осадков. Там также возможны шквальные порывы ветра до 24 метров в секунду. Воздух прогреется до +6...+8 градусов.

Погода в городах Украины 20 февраля

Ужгород – +7...+9

Львов – + 6...+8

Ивано-Франковск – +6...+8

Тернополь – + 6...+8

Черновцы – +7...+9

Хмельницкий – + 6...+8

Луцк – + 6...+8

Ровно – + 5...+7

Житомир – + 6...+8

Винница – + 6...+8

Одесса – + 6...+8

Николаев – + 8...+10

Херсон – + 8...+10

Симферополь + 9...+11

Кропивницкий – +7...+9

Черкассы – + 6...+8

Чернигов – + 5...+7

Сумы – + 5...+7

Полтава – + 6...+8

Днепр – +7...+9

Запорожье – + 8...+10

Донецк – + 6...+8

Луганск – + 6...+8

Харьков – + 6...+8

Киев – + 6...+8

Прогноз погоды на 20 февраля / Фото Укргидрометцентра

Текст публикации Натальи Диденко:

Завтра в Украине еще порывистый ветер, днем +4...+9, на Юге до +9...+12 градусов. Осадки ночью местами на Востоке, днем в западных областях и на Юге. На остальной территории – сухо. В Киеве 20 февраля осадков не будет, ветер притихнет, днем до + 7 градусов.