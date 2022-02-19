Температура повітря сягатиме +6...+8, але місцями буде до +10...+11 градусів.

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Прогноз погоди від Наталки Діденко

Як сказала синоптикиня Наталка Діденко, протягом 20 лютого в Україні буде рвучкий вітер. Вдень температура повітря становитиме +4...+9 градусів, а на Півдні аж до +9…+12 градусів.

Опади можливі місцями:

на Сході,

у західних областях,

на Півдні.

На решті території – сухо. У Києві 20 лютого опадів не буде, вітер притихне, вдень до +7 градусів.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

На Заході протягом усього дня буде сухо. Сонце лише зрідка ховатиметься за хмарами. Водночас синоптики попереджають про шквальні пориви вітру до 15 – 24 метрів на секунду. Температура повітря становитиме +6...+8 градусів. Ідентична погода буде і на Сході. Теж до +6...+8 градусів та без опадів.

На Півночі також зберігатиметься суха та тепла погода. Стовпчики термометрів покажуть там +5...+7 градусів. А от у частині південних областей можливий дощ. Водночас температура повітря там становитиме до +9...+11 градусів.

Перша половина дня у Києві буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Без опадів. Там також можливі шквальні пориви вітру до 24 метрів на секунду. Повітря прогріється до +6...+8 градусів.

Погода у містах України 20 лютого

Ужгород – +7...+9

Львів – +6...+8

Івано-Франківськ – +6...+8

Тернопіль – +6...+8

Чернівці – +7...+9

Хмельницький – +6...+8

Луцьк – +6...+8

Рівне – +5...+7

Житомир – +6...+8

Вінниця – +6...+8

Одеса – +6...+8

Миколаїв – +8...+10

Херсон – +8...+10

Сімферополь – +9...+11

Кропивницький – +7...+9

Черкаси – +6...+8

Чернігів – +5...+7

Суми – +5...+7

Полтава – +6...+8

Дніпро – +7...+9

Запоріжжя – +8...+10

Донецьк – +6...+8

Луганськ – +6...+8

Харків – +6...+8

Київ – +6...+8



Прогноз погоди на 20 лютого / Фото Укргідрометцентру

Текст публікації Наталки Діденко:

Завтра в Україні ще рвучкий вітер, вдень +4...+9, на Півдні до +9...+12 градусів. Опади вночі місцями на Сході, вдень у західних областях та на Півдні. На решті території – сухо. У Києві 20 лютого опадів не буде, вітер притихне, вдень до +7 градусів.