Лучшие условия для наблюдения были на западе Украины. 24 Канал собрал лучшие кадры солнечного затмения этого года.

Где украинцы наблюдали солнечное затмение?

Вечером 12 августа солнечное затмение было видно в разных регионах Украины. Люди собирались на открытых площадках, холмах и других местах с хорошим обзором неба, чтобы понаблюдать за редким астрономическим явлением.

Солнечное затмение / Фото из соцсетей

В Ровно жители города наблюдали за затмением вместе с доцентом кафедры физики Ровенского государственного гуманитарного университета Юрием Максимцевым. В городе можно было увидеть, как Луна постепенно закрывает часть солнечного диска.

Затмение в Ровно / Фото "Суспильне"

К наблюдениям присоединились и жители Львова и Ивано-Франковска. В частности, люди собрались на Лысой горе во Львове, откуда наблюдали за прохождением Луны перед Солнцем.

Украинцы вышли наблюдать за небом: смотрите видео

Наибольшую фазу затмения в Украине могли увидеть жители Закарпатья. В Ужгороде Луна закрыла примерно 43% Солнца, а максимальная фаза наступила в 20:47.

Невероятное явление над Украиной: смотрите видео

В столице явление было значительно менее заметным. В Киеве затмение длилось примерно с 20:14 до 20:23, а в пике Луна закрыла лишь 2,66% солнечного диска – пик пришелся на 20:18.

Луна закрыла Солнце: смотрите видео

Полное затмение пройдет через Гренландию, Исландию, Испанию и небольшую территорию северо-восточной Португалии, тогда как большая часть Европы будет наблюдать только частичное затмение.

Солнечное затмение было видно в Украине: смотрите видео

Во время солнечного затмения нельзя смотреть непосредственно на Солнце без специальной защиты для глаз. Обычные солнцезащитные очки, фотоаппараты или другие бытовые средства не обеспечивают необходимой защиты.

Для наблюдения следует использовать специальные очки для солнечных наблюдений или другие сертифицированные средства, предназначенные именно для этого.

Напомним, полная фаза затмения началась в Арктике, далее тень Луны прошла вблизи Северного полюса, пересекла Гренландию, запад Исландии и север Испании. Ширина полосы полной фазы достигнет примерно 293 километров, а дольше всего – 2 минуты 18,2 секунды – полное затмение продлится над Северной Атлантикой.

Особенно зрелищным явление может стать в Испании, где затмение придется на "золотой час" – период, когда Солнце будет находиться низко над горизонтом. Благодаря этому корону Солнца можно будет увидеть на фоне горных пейзажей и исторических замков. Для Исландии это событие также будет иметь особое значение: в Рейкьявике полное солнечное затмение в последний раз наблюдали еще в 1433 году.

Украинцам придется ждать следующей возможности увидеть подобное явление до 1 июня 2030 года. Тогда с территории Украины можно будет наблюдать кольцевое солнечное затмение.