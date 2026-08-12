Найкращі умови для спостереження були на Заході України. 24 Канал зібрав найкращі кадри сонячного затемнення цьогоріч.

Де українці бачили сонячне затемнення?

Увечері 12 серпня сонячне затемнення було видно в різних регіонах України. Люди збиралися на відкритих майданчиках, пагорбах та інших місцях із хорошим оглядом неба, щоб спостерігати за рідкісним астрономічним явищем.

Сонячне затемнення / Фото із соцмереж

У Рівному за затемненням містяни спостерігали разом із доцентом кафедри фізики Рівненського державного гуманітарного університету Юрієм Максимцевим. У місті можна було побачити, як Місяць поступово закриває частину сонячного диска.

Затемнення у Рівному / Фото Суспільне

До спостережень долучилися й жителі Львова та Івано-Франківська. Зокрема, люди зібралися на Лисій горі у Львові, звідки спостерігали за проходженням Місяця перед Сонцем.

Українці вийшли спостерігати за небом: дивіться відео

Найбільшу фазу затемнення в Україні могли побачити жителі Закарпаття. В Ужгороді Місяць закрив приблизно 43% Сонця, а максимальна фаза настала о 20:47.

Неймовірне явище над Україною: дивіться відео

У столиці явище було значно менш помітним. У Києві затемнення тривало приблизно з 20:14 до 20:23, а максимально Місяць закрив лише 2,66% сонячного диска – пік припав на 20:18.

Місяць закрив Сонце: дивіться відео

Повне затемнення пройде через Гренландію, Ісландію, Іспанію та невелику територію північно-східної Португалії, тоді як більша частина Європи спостерігатиме тільки часткове затемнення.

Сонячне затемнення було видно в Україні: дивіться відео

Під час сонячного затемнення не можна дивитися безпосередньо на Сонце без спеціального захисту для очей. Звичайні сонцезахисні окуляри, фотоапарати чи інші побутові засоби не забезпечують необхідного захисту.

Для спостереження варто використовувати спеціальні окуляри для сонячних спостережень або інші сертифіковані засоби, призначені саме для цього.

Нагадаємо, повна фаза затемнення почалася в Арктиці, далі тінь Місяця пройшла поблизу Північного полюса, перетнула Гренландію, захід Ісландії та північ Іспанії. Ширина смуги повної фази сягне приблизно 293 кілометрів, а найдовше – 2 хвилини 18,2 секунди – повне затемнення триватиме над Північною Атлантикою.

Особливо видовищним явище може стати в Іспанії, де затемнення припаде на "золоту годину" – період, коли Сонце перебуватиме низько над горизонтом. Завдяки цьому корону Сонця можна буде побачити на тлі гірських пейзажів та історичних замків. Для Ісландії подія також матиме особливе значення: у Рейк'явіку повне сонячне затемнення востаннє спостерігали ще у 1433 році.

Українцям наступної можливості побачити подібне явище доведеться чекати до 1 червня 2030 року. Тоді з території України можна буде спостерігати кільцеподібне сонячне затемнення.