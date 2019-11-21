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      Солнечную Калифорнию неожиданно засыпало снегом: впечатляющие фото и видео

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      Калифорния неожиданно засыпало снегом / Скриншот из видео

      Южную Калифорнию засыпало несколькими сантиметрами снега. Осадки накрыли горные регионы штата близ Лос-Анджелеса.

      Из-за гололеда на дорогах водителям пришлось перетаскивать колеса машин специальными цепями.

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      И это при том, что недавно регион страдал от мощных лесных пожаров из-за жары и сухих ветров. Теперь горнолыжные курорты планируют преждевременно открыть сезон.

      К слову, также от сильных снегопадов и наводнений страдают четыре страны в Европе. В горных районах Австрии и Словении техника не успевает расчищать дороги, а в хорватском Сплите затоплен Дворец римского императора Диоклетиана.

       

       

       

       

       
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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Стихийный бедствия Чрезвычайное происшествие Новости США
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