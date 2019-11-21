Сонячну Каліфорнію неочікувано засипало снігом: вражаючі фото та відео

Південну Каліфорнію засипало кількома сантиметрами снігу. Опади накрили гірські регіони штату поблизу Лос-Анджелеса.

Через ожеледицю на дорогах водіям довелося перетягувати колеса машин спеціальними ланцюгами.

Зверніть увагу! Францію завалило рясним снігом: фото, відео

Що цікаво, ще нещодавно регіон потерпав від потужних лісових пожеж через спеку та сухі вітри. Тепер гірськолижні курорти планують передчасно відкрити сезон.

До слова, також від сильних снігопадів та повеней потерпають чотири країни у Європі. У гірських районах Австрії та Словенії техніка не встигає розчищати дороги, а у хорватському Спліті затоплений Палац римського імператора Діоклетіана.