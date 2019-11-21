13:08
21 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ РОМАН ТРУБА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Russo Turisto у Сирії. Професор Жиріновський
      Вєсті Кремля
      21:57, 20 листопада
      Вєсті.UA: Зеленський почав вірити у забобони. Скабєєва про переселення до Львова
      Вєсті.UA
      19:20, 20 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ РОМАН ТРУБА

      Сонячну Каліфорнію неочікувано засипало снігом: вражаючі фото та відео

      310 Читать новость на русском
      Каліфорнію неочікувано засипало снігом / Скріншот з відео

      Південну Каліфорнію засипало кількома сантиметрами снігу. Опади накрили гірські регіони штату поблизу Лос-Анджелеса.

      Через ожеледицю на дорогах водіям довелося перетягувати колеса машин спеціальними ланцюгами.

      Зверніть увагу! Францію завалило рясним снігом: фото, відео

      Що цікаво, ще нещодавно регіон потерпав від потужних лісових пожеж через спеку та сухі вітри. Тепер гірськолижні курорти планують передчасно відкрити сезон.

      До слова, також від сильних снігопадів та повеней потерпають чотири країни у Європі. У гірських районах Австрії та Словенії техніка не встигає розчищати дороги, а у хорватському Спліті затоплений Палац римського імператора Діоклетіана.

       

       

       

       

       
      Образ дня: Іванка Трамп одягнула ідеальний бежевий костюм
      сьогодні
      5694
      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Новини США Надзвичайні ситуації Стихійні лиха
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Рынок земли: победа лоббизма над протестом
      сьогодні , 12:50 Рынок земли: победа лоббизма над протестом
      78
      Россия проиграет: что будет с газовым рынком Европы
      сьогодні , 12:00 Россия проиграет: что будет с газовым рынком Европы
      Ель Мюрид 856
      Універсальні та надійні: які принтери найкращі для дому та офісу
      19 листопада , 13:17 Універсальні та надійні: які принтери найкращі для дому та офісу
      1687
      Обличчя Євромайдану: де зараз лідери протестів
      сьогодні , 11:02 Обличчя Євромайдану: де зараз лідери протестів
      Світлана Попова 10531
      Чи захистять США активістів Гонконгу: розбір рішення Сенату
      сьогодні , 09:40 Чи захистять США активістів Гонконгу: розбір рішення Сенату
      Богдан Мірошниченко 509
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук