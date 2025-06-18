5 тел до сих пор не идентифицированы, – МВД о завершении поисковых работ в Соломенском районе

В Соломенском районе завершили поисковые работы в многоэтажном доме, куда 17 июня попала российская ракета. Сейчас 5 тел, которые обнаружили под завалами, до сих пор остаются неидентифицированными.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова директора Департамента коммуникации МВД Марьяны Ревы в эфире национального марафона.

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Что сказали в МВД о завершении поисковых работ в Киеве

Марьяна Рева отметила, что в 19:20 18 июня была завершена поисковая операция в многоэтажке в Соломенском районе Киева, куда попала российская ракета. 23 тела достали из-под завалов конкретно в этом доме.

Фактически это количество совпадает с количеством лиц, которые считались без вести пропавшими. Однако хотела бы заметить, что 5 тел пока еще не идентифицировано,

– заявила пресс-секретарь МВД.

Правоохранитель отметила, что цифра в 23 погибших из-за российского удара по дому совпадает с заявлениями о без вести пропавших людях. В то же время из этих 23 человек на 100% идентифицированы личности 18 граждан.

"Еще 5 нуждаются в дополнительной идентификации, сравнительной генетической экспертизы. Этих совпадений может не быть, потому что родственники, возможно, еще не сдали свои биологические образцы, поэтому очень важно в таких ситуациях, чтобы родственники первой линии сдавали биологический материал, чтобы можно было провести экспертизу и идентифицировать тела", – объяснила Рева.

Экстренные службы продолжают работать на локации

Пресс-секретарь МИД подчеркнула, что на месте попадания в Соломенском районе продолжают работать спасатели, потому что завершилась поисково-спасательная операция, однако аварийные работы еще продолжаются и будет происходить полный разбор конструкции.

Всего на протяжении всей спасательной операции на этой локации работало более 400 работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, было привлечено более 200 единиц техники. Это как аварийно-спасательная техника, так и инженерная техника. Кроме того, работали поисковые собаки, работали психологи с людьми,

– отметила Марьяна Рева.

Как отметила правоохранитель, психологи оказали помощь более 220 лицам, которые находились на месте трагедии. Это были как родственники погибших, так и люди, которые спаслись.

Из-под завалов также спасли двух человек спасатели. Еще почти полсотни людей деблокировали из подъездов и квартир.

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел также отметила, что на месте работают также правоохранители, в частности следователи полиции, криминалисты. Весь микрорайон окружила полиция для того, чтобы предотвратить факты краж.

"Поэтому попутно обращаюсь и к местным жителям с просьбой соблюдать ограничительные меры, предоставлять документы для проверки, когда вы пытаетесь попасть на территорию. Это все сделано исключительно ради вашей безопасности", – резюмировала Рева.