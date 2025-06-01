Тело нашли в подвале, подозреваемый задержан: что известно об убийстве 7-летней Соломии Тарасюк

В Одессе нашли мертвой 7-летнюю Соломию Тарасюк, которая вышла из дома и исчезла днем ранее. Впоследствии правоохранители задержали подозреваемого в убийстве девочки, ему также уже избрали меру пресечения.

Все, что сейчас известно об обстоятельствах преступления и что говорят правоохранители – детали на 24 Канале.

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Что известно об исчезновении Соломии Тарасюк

Известно, что 7-летняя Соломия Тарасюк исчезла вечером 18 июня. Девочка взяла с собой самокат, вышла из дома и не вернулась.

Исчезла Соломия Тарасюк / Фото: Нацполиция

Уже на следующее утро полиция Одесской области опубликовала сообщение о розыске ребенка. По данным СМИ, мать сначала искала девочку самостоятельно, а дальше обратилась к правоохранителям. К поискам Соломии привлекли около двухсот правоохранителей и кинологов.

К сожалению, около 15:30 в полиции сообщили, что ребенка нашли мертвым. По данным Офиса генпрокурора, тело девочки с явными признаками насильственной смерти обнаружили в подвальном помещении вблизи жилого дома.

Тогда же правоохранители начали досудебное расследование по факту убийства малолетнего ребенка.

Подозреваемого в убийстве задержали

По подозрению в преступлении задержали 31-летнего местного жителя. В СМИ впоследствии сообщили, что речь идет о соседе девочки, которого она хорошо знала и поэтому без опасений пошла к нему домой.

Правоохранители также провели обыски у подозреваемого: среди прочего в квартире нашли самокат.

В полиции показали кадры с обысков и суда: смотрите видео

По данным издания "Думская", задержанным является Александр Петренко. Известно, что он не женат, детей также не имеет и нигде не работает.

Я ее задушил, а потом мне стало страшно, что она не дышит, и я решил спрятать ее в сумку и потом в коробку и вывез ее в другой район,

– рассказал сам задержанный.

В поле зрения правоохранителей этот мужчина ранее не попадал.

Начальница отдела ювенальной превенции ГУНП в Одесской области Виктория Чалова рассказала, что семья погибшей девочки ранее в поле зрения органов национальной полиции также не попадала, под сопровождением социальных служб не находилась.

Задержанному избрали меру пресечения

21 июня в Хаджибейском районном суде Одессы подозреваемому в убийстве Соломии Тарасюк избрали меру пресечения.

Прокуратура требовала поместить его в следственный изолятор без возможности внесения залога, поскольку после убийства он убрал квартиру, где убил девочку, выбросил ее вещи на свалку, а тело вывез на большое расстояние. Это указывает на то, что подозреваемый может сбежать.

В суде Александр Петренко заявил, что осознает содеянное и раскаивается. Суд отправил подозреваемого в СИЗО на 60 дней без возможности внесения залога.

Подозреваемому избрали меру пресечения / Фото: "Думская", Суспільне

Адвокат семьи погибшей Соломии Сергей Крайм утверждает, что Петренко имел статус ограниченно годного к службе и никакой установленной инвалидности у него нет. По его мнению, утверждение подозреваемого об употреблении "таблеток" и головокружении является попыткой избежать ответственности.