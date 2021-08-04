На осень никто не ставит, – Солонтай рассказал о досрочных выборах в Украине

Сейчас не планируют досрочных президентских или парламентских выборов. Было очевидно, что даже когда у Зеленского рейтинг подрастет, а это произошло, то тему отложат.

Об этом рассказал эксперт Института политического образования Александр Солонтай в программе "что это было?"на 24 канале. Он сообщил, что в октябре 2021 года выборы состоятся в Херсонской области, Черкассах и Харькове.

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"До того были выборы на Прикарпатье и они тоже были аргументом, что не надо досрочных выборов – ни президентских, ни парламентских. Возможно, команде Порошенко хотелось бы, но для остальных политсил и всех субъектов ситуация неблагоприятная, чтобы хотеть досрочных выборов", – рассказал Солонтай.

Политсилы ориентируются на весну 2022 года

Солонтай отметил, что сейчас "Батькивщина" ведет кампанию неприятия земельной реформы. И они осенью захотят перехватить часть разочаровавшихся избирателей, потому что "Слуги народа" сделали такой рынок. Депутаты из "слуг" тоже начали информационную кампанию, объясняя, как хорошо, что они сделали историческую вещь – введение рынка земли.

Эти два вектора остаются, но все хотят, чтобы выборы произошли позже, после зимне-отопительного периода. То есть все субъекты, которые даже думают, что мы не против досрочных выборов, все равно держат в голове весну 2022 года. На осень уже никто не ставит,

– пояснил Солонтай.

Кто может быть альтернативой Зеленскому

Он рассказал, что другим фактором является то, что нас ждет празднование независимости 30-летия, с которым власть будет стараться максимально ассоциироваться. Поэтому тоже не благоприятная конъюнктура для проведения выборов.

"Другое дело, что нам говорят итоги сезона, что при подборе потенциальных кандидатов в президенты, стоит смотреть не на традиционный список. Это редкий случай, когда все политические эксперты соглашаются", – сказал Солонтай.

Полный выпуск программы "Что это было?" на 24 канале: смотрите видео

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