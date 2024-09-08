На Закарпатье в Солотвино дотла сгорела база отдыха

В поселке Солотвино на Закарпатье утром 8 сентября произошел пожар. Там на территории базы отдыха сгорели четыре деревянных домика.

По словам ГСЧС, пожар охватил площадь 500 квадратных метров. К счастью, пожарным удалось не допустить распространения огня на соседние дома.

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В Солотвино вспыхнул масштабный пожар

Сообщение о пожаре на базе отдыха в поселке Солотвино Тячевского района поступило 8 сентября в 05:22. Первыми на место прибыли специалисты Центра безопасности граждан местной общины, за ними приехали спасатели из Тячева и Великого Бычкова.

На момент прибытия пожарных, отдыхающие эвакуировались самостоятельно.

Пожар охватил четыре деревянных домика на площади 500 квадратных метров. Учитывая сильный ветер и плотную застройку, были привлечены дополнительные силы из Тячева и Вышкова. В целом работали 6 единиц техники и 30 спасателей,

– говорится в сообщении.

Для осуществления аэроразведки пожара также привлекался БпЛА. Пожар удалось локализовать в 06:50 и полностью ликвидировали в 07:34.

Точную причину пожара теперь должны установить правоохранители.