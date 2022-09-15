Когда поехала крыша, а надо вести программу: соловьев начал петь о холодных зимах для Европы
В россии еще раз пугают тем, что Европу без их газа ждет невыносимо холодная зима. Кремлевский пропагандист владимир соловьев в эфире своей программы спел на эту тему песню.
Удивительно пропагандист появился в студии без синяков. Ведь накануне на один из эфиров он пришел со следами побоев, что вполне логично, учитывая его работу. Судя по всему, телеведущий решил дерзко обратиться к жителям Европы.
Важно Тревожно что-то, – соловьев с синяками на лице уже не уверен в "великих победах россии"
Как снова выделился российский пропагандист
Соловьев исполнил песню о холодной зиме. Таким образом, пропагандист захотел еще раз напугать Европу. Видео этого момента уже опубликовано в сети.
А зима будет холодной,
– спел пропагандист.
Видео с соловьевым уже попало в украинские телеграм-каналы:
Газовый шантаж от россии
Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, что кремль готов идти с этим шантажом далеко, потому что может некоторое время терпеть безденежье. Но от таких действий выиграет только одна страна – Украина. А теперь в россии доказывают, что энергоносители – это тоже вид вооружения, который применяют именно против европейцев.
По словам Шейтельмана, в Украине будут проблемы с отоплением, потому что мы воюем. Что касается ЕС, то газа у них точно хватит.
Кремлевская роспропаганда о "нестерпимо холодной зиме"
- РосСМИ и телеграм-каналы распространили видео якобы от "Газпрома" о том, что Европу без российского газа ждет тяжелая зима. При этом в ролике изображен зимний Красноярск, который до сих пор не газифицирован.
- Видео распространили вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко, СМИ и паблики. Они прокомментировали это следующими словами: "Мастер-класс по троллингу Евросоюза от "Газпрома".
- "Газпром" не комментировал, действительно ли этот ролик сделала компания. В то же время, источники The Insider в российских провластных медиа утверждают, что заказчиком видео, скорее всего, выступил сын заместителя главы администрации президента Владимир Кириенко.