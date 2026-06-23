Ветеран армии США Пол Левандовски в эфире 24 Канала объяснил, почему риторика Владимира Соловьева является показательной. По его словам, Кремль может уже сейчас формировать для российского общества версию, согласно которой даже поражение в Украине попытаются преподнести как "победу" над НАТО.

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Ядерная риторика как кремлевский прием

Соловьев в беседе со швейцарским изданием вновь пытался представить войну России против Украины как противостояние с Западом. Он говорил о ненависти к НАТО, угрожал ударами по военным объектам и упоминал тактическое ядерное оружие, пытаясь создать впечатление, что Москва якобы защищается от прямой угрозы.

Если вы не поймёте этого после применения тактического ядерного оружия, тогда мы перейдём к гораздо более мощным решениям,

– заявил российский пропагандист.

Левандовски назвал такое поведение театральным, но обратил внимание не только на эмоциональность Соловьева. По его словам, в этих заявлениях присутствует знакомый прием, который часто использует и Владимир Путин: говорить о ядерном арсенале так, чтобы это звучало как угроза, но формально оставалось в рамках риторики о "сдерживании".

Он, безусловно, очень театральный пропагандист. Видимо, такими и нужно быть, когда вам приходится оправдывать войны Кремля,

– сказал ветеран армии США.

Суть этого приёма в том, что Москва напоминает о готовности своих ядерных сил и подаёт это как "защиту суверенной территории". Сам по себе принцип ядерного сдерживания существует десятилетиями, однако российская пропаганда намеренно смешивает его с выдуманными сценариями о якобы нападении НАТО на Россию.

Путин очень осторожен. Он любит упоминать о ядерных возможностях России, но формулирует это так, чтобы формально это не звучало как прямая ядерная угроза,

– пояснил Левандовски.

Проблема не только в самих угрозах: Кремль с помощью таких пропагандистов подменяет реальность: вместо войны, которую Россия ведет против Украины, россиянам показывают фантазию о битве с Западом, где любая агрессия Москвы подается как вынужденная оборона.

Поражение могут преподнести как "победу" над НАТО

После ядерных намеков Соловьев перешел к более широкому мифу – якобы Россия воюет не с Украиной, а со всем НАТО. Левандовски назвал такой сценарий выдуманным, поскольку Альянс не планирует поход на Москву, а подобные образы нужны Кремлю не для объяснения реальности, а для создания удобной картинки для россиян.

Он начал откровенно фантазировать. Придумывает сценарии в духе второсортной видеоигры, где армия НАТО маршем идет на Москву,

– сказал ветеран армии США.

Между тем реальные действия России выглядят иначе. Речь идет о провокациях в странах Балтии, попытках направить украинские дроны в Латвию и Литву, а также о гибридной войне против Великобритании. Для этого не нужно придумывать сюжет о наступлении НАТО на Россию — достаточно посмотреть на то, что Москва уже делает против западных стран.

Вам не нужно лезть в сюжет дешёвой видеоигры, чтобы найти примеры,

– отметил Левандовски.

Самым важным в этой риторике он считает не сами угрозы, а попытку изменить рамки войны. Кремль продвигает тезис, что Россия якобы воюет с Западом, чтобы в будущем иметь возможность объяснить любой исход не как провал в Украине, а как "выстояли против НАТО".

Они пытаются доказать, что то, что мы считали бы поражением России в Украине, на самом деле является её победой,

– пояснил он.

По такой логике само выживание режима Владимира Путина могут преподнести россиянам как успех. Мол, Россия воевала с НАТО, выдержала давление и поэтому "победила", даже если реальность будет совсем другой.

Это сигнал о том, что россияне, возможно, начинают готовить своё общество к тому, что остальной мир назовёт поражением,

– подчеркнул Левандовски.

Поэтому новый пропагандистский акцент на НАТО может быть не только угрозой Западу. Он похож на заблаговременную подготовку оправдания для россиян, если Кремлю придется маскировать провал войны против Украины.

Ветеран армии США Пол Левандовски рассказал, как Кремль готовит россиян к поражению