Ветеран армії США Пол Левандовскі в ефірі 24 Каналу пояснив, чому риторика Володимира Соловйова є показовою. За його словами, Кремль може вже зараз формувати для російського суспільства версію, за якою навіть поразку в Україні спробують продати як "перемогу" над НАТО.

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Ядерна риторика як кремлівський прийом

Соловйов у розмові зі швейцарським виданням знову намагався подати війну Росії проти України як протистояння із Заходом. Він говорив про ненависть до НАТО, погрожував ударами по військових об'єктах і згадував тактичну ядерну зброю, намагаючись створити враження, що Москва нібито захищається від прямої загрози.

Якщо ви не зрозумієте цього після застосування тактичної ядерної зброї, тоді ми перейдемо до значно потужніших рішень,

– заявив російський пропагандист.

Левандовскі назвав таку поведінку театральною, але звернув увагу не лише на емоційність Соловйова. За його словами, у цих заявах є знайомий прийом, який часто використовує і Володимир Путін: говорити про ядерний арсенал так, щоб це звучало як погроза, але формально залишалося в межах риторики про "стримування".

Він, безумовно, дуже театральний пропагандист. Видно, такими й треба бути, коли вам доводиться виправдовувати війни Кремля,

– сказав ветеран армії США.

Суть цього прийому в тому, що Москва нагадує про готовність своїх ядерних сил і подає це як "захист суверенної території". Сам по собі принцип ядерного стримування існує десятиліттями, однак російська пропаганда навмисно змішує його з вигаданими сценаріями про нібито напад НАТО на Росію.

Путін дуже обережний. Він любить згадувати ядерні можливості Росії, але формулює це так, щоб формально це не звучало як пряма ядерна загроза,

– пояснив Левандовскі.

Проблема не лише в самих погрозах, Кремль через таких пропагандистів підміняє реальність: замість війни, яку Росія веде проти України, росіянам показують фантазію про битву із Заходом, де будь-яка агресія Москви подається як вимушена оборона.

Поразку можуть подати як "перемогу" над НАТО

Після ядерних натяків Соловйов перейшов до ширшого міфу – нібито Росія воює не з Україною, а з усім НАТО. Левандовскі назвав такий сценарій вигаданим, бо Альянс не планує походу на Москву, а подібні образи потрібні Кремлю не для пояснення реальності, а для створення зручної картинки для росіян.

Він почав відверто фантазувати. Придумує сценарії в дусі другосортної відеогри, де армія НАТО маршем іде на Москву,

– сказав ветеран армії США.

Натомість реальні дії Росії виглядають інакше. Йдеться про провокації в країнах Балтії, спроби спрямовувати українські дрони до Латвії та Литви, а також гібридну війну проти Великої Британії. Для цього не потрібно вигадувати сюжет про наступ НАТО на Росію – достатньо подивитися на те, що Москва вже робить проти західних країн.

Вам не потрібно лізти в сюжет дешевої відеогри, щоб знайти приклади,

– зазначив Левандовскі.

Найважливішим у цій риториці він вважає не самі погрози, а спробу змінити рамку війни. Кремль просуває тезу, що Росія нібито воює із Заходом, щоб у майбутньому мати можливість пояснити будь-який результат не як провал в Україні, а як "вистояли проти НАТО".

Вони намагаються довести, що те, що ми вважали б поразкою Росії в Україні, насправді є її перемогою,

– пояснив він.

За такою логікою саме виживання режиму Володимира Путіна можуть продати росіянам як успіх. Мовляв, Росія воювала з НАТО, витримала тиск і тому "перемогла", навіть якщо реальність буде зовсім іншою.

Це сигнал, що росіяни, можливо, починають готувати своє суспільство до того, що решта світу назве поразкою,

– наголосив Левандовскі.

Тож новий пропагандистський акцент на НАТО може бути не лише погрозою Заходу. Він схожий на завчасну підготовку пояснення для росіян, якщо Кремлю доведеться маскувати провал війни проти України.

Ветеран армії США Пол Левандовскі розповів, як Кремль готує росіян до поразки