"Львов – прекрасный китайский город": Соловьев выдал новую порцию отборного абсурда

Российский пропагандист Владимир Соловьев накануне Пасхи снова размечтался о разделе Украины. На этот раз он внезапно захотел передать запад нашей страны Китаю.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.

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Что известно о заявлении Соловьева о Львове

Владимир Соловьев в эфире "Россия 1" выдал очередную порцию бреда, в которой Россия оккупирует Украину. Очевидно, в качестве благодарности он предложил китайским союзникам оккупировать Львов и Ивано-Франковск и "строить там, что захотят".

Свою часть (Украины – 24 Канал) мы забираем. А Львов – замечательный китайский город. Нет? Не нравится Львов китайский? А мне очень нравится. Кстати, Ивано-Франковск... Русинов вон, а на их земле китайцы,

– выдал Соловьев.

Интересно, что даже коллеги Соловьева по студии негативно восприняли такие инновации: они отрицательно качали головой, а некоторые даже закатывали глаза.

Соловьев грезит о китайском Львове: смотрите видео

Кстати, недавно ВСУ взяли в плен двух китайских военных, воевавших на стороне врага. The Hill считает, что Пекин отправляет своих солдат в Украину, чтобы подготовиться к вторжению на Тайвань.