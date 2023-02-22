Кто-то важный в России начал работать на смену режиму Путина: что на это указывает

Пропагандист Владимир Соловьев сменил риторику, начал критиковать Путина и министерство обороны. Сейчас в информационном пространстве России происходит революционная волна.

Об этом для 24 Канала рассказал кандидат психологических наук Дмитрий Попов.

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"Есть лишь один персонаж, который постоянно ноет о поражении России. Это Гиркин "Стрелков". Он начал эту риторику с весны 2022 года и продолжает по сей день. Теперь и Соловьев изменил мнение", – сказал Попов.

Новая парадигма

Эксперт отметил, что наблюдая за российским истеблишментом, увидел выступление Алексея Навального из тюрьмы. Ему предоставили возможность записать видео и распространить в интернете.

Навальный с 2014 года сменил свою риторику о Крыме. Он теперь считает его украинским, как и Донетчину и Луганщину. Кроме того, говорит, что Украина должна сделать все, чтобы изменить режим Путина и тогда есть возможность построения новой демократической России, – отметил Попов.

Он считает, что появилась новая парадигма, в которой Соловьев видит свое участие. Пропагандист очень резко изменил точку зрения.

"Если вы помните, то у Соловьева с Гиркиным был острый конфликт в отношении критики вооруженных сил. Я понимаю, что кто-то важный в России начал работать на смену режиму Путина", – добавил эксперт.

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