Соловьев назвал белгородцев "тварями и паникерами": жители области напихали пропагандисту

Российский пропагандист Владимир Соловьев в очередной раз разразился в истерике. На этот раз он набросился на жителей Белгорода, которые жалуются на едва ли не ежедневный "хлопок".

Во время очередного эфира Соловьев резко заговорил о жителях Белгородской области. Их он назвал тварями и паникерами.

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У Соловьева истерика из-за истерики Белгородцев

Большое количество разных тварей, которые прикидываются блогерами, писали, что федеральная власть забыла Белгород, помогите людям, у них ничего нет. Пока Москва гуляет, Белгород гибнет, вот это вся мерзкая истерика,

– истерил Соловьев.

В лучших традициях пропагандистской машины, Соловьев показал, как на авто проехался с местной чиновницей. И что она рассказала ему, что белгородцы получают помощь от Москвы. И что люди якобы "назло" шли голосовать во время так называемых "выборов", когда на Белгородщине что-то бахкало.

Соловьев также уверял, что федеральная власть якобы сделала все, что могла. Что даже закупили "противоударную пленку для окон" за миллиард. Да еще и организовала оповещение об угрозе с помощью телеграм-каналов.

Соловьев в истерике набросился на жителей Белгорода: смотрите видео

Соловьева поставили на место

Россияне, которые смотрели этот эфир, решили пойти и напихать Владимиру Соловьеву. Они оставили множество гневных комментариев на его странице в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте".

Жители предложили пропагандисту проехаться без бронежилета в общественном транспорте. Были также те, кто призвал его вместе с детьми перебраться в Белгород.

Некоторые из зрителей предложили главному пропагандисту страны перенести свою студию в Белгород.

Приезжайте в Белгород, встретим с хлебом-солью и фейерверками!

– пишут белгордцы.

Последнее слово – яркий намек на то, что в Белгородской области постоянно что-то бахкает. А еще Соловьева приглашают "на экскурсию в Козинку". Там как раз российские добровольцы проводят свою операцию.