Соловьев заговорил о защите "братского народа" сербов

Российские пропагандисты уже ищут, куда еще можно было бы направить свои "спасательные отряды". Так, Соловьев уже заговорил о сербском "братском народе", нуждающемся во вмешательстве.

Об этом он отметил в эфире своего шоу, рассказывает 24 канал. Соловьев призвал что-то делать, чтобы избежать якобы "Третьей мировой войны на Балканах".

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Призывает помочь Сербии

В традиционной манере пропагандист сначала бормотал что-то о "великом народе". В этом же предложении он упомянул и о сербах. Мол, нужно вмешаться в ситуацию. Но и здесь он решил схитрить, переведя ответственность.

Соловьев отметил, что не намерен подталкивать политическое руководство страны. В то же время его очень уж терзает этот "непростой" вопрос.

Но если мы увидим, как сейчас будут уничтожать наших братьев. Мы ноту очередную должны писать? Какие у нас есть варианты? Что мы можем ответить? Или опять на Балканах вспыхнет Третья мировая война, как когда-то началась Первая?

– заистерил Соловьев.

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