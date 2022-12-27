Соловьев заговорил о защите "братского народа" сербов
Российские пропагандисты уже ищут, куда еще можно было бы направить свои "спасательные отряды". Так, Соловьев уже заговорил о сербском "братском народе", нуждающемся во вмешательстве.
Об этом он отметил в эфире своего шоу, рассказывает 24 канал. Соловьев призвал что-то делать, чтобы избежать якобы "Третьей мировой войны на Балканах".
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Призывает помочь Сербии
В традиционной манере пропагандист сначала бормотал что-то о "великом народе". В этом же предложении он упомянул и о сербах. Мол, нужно вмешаться в ситуацию. Но и здесь он решил схитрить, переведя ответственность.
Соловьев отметил, что не намерен подталкивать политическое руководство страны. В то же время его очень уж терзает этот "непростой" вопрос.
Но если мы увидим, как сейчас будут уничтожать наших братьев. Мы ноту очередную должны писать? Какие у нас есть варианты? Что мы можем ответить? Или опять на Балканах вспыхнет Третья мировая война, как когда-то началась Первая?
– заистерил Соловьев.
Последние новости об обострении в Косово
- Заметим, что напряжение между Сербией и Косово не утихает вот уже несколько недель. Так, в Белграде президент Вучич отдал приказ о приведение в боевую готовность всех сил обороны.
- Периодически журналисты сообщают, что на сербско-косовской границе случаются разного рода беспорядки, штурмы или выстрелы.
- Пока известно, что сербские спецназовцы готовы в любой момент атаковать Север Косово. Для этого вблизи границы находятся 1,5 тысячи бойцов.
- В Сербии убеждают, что их войско активизировалось только в оборонных целях. Мол, они просто защищают свою территориальную цельность и суверенитет. В частности, оберегают сербов от террора, где бы они ни жили.
- Последнее заявление ужасно похоже на российские нарративы, которые использовал Путин оправдывая полномасштабное вторжение. Он также публично заявлял, что это так называемая "спецоперация", цель которой спасти русскоязычное население Украины будто от террора и издевательств.
- А поскольку Сербия сильно зависит от России, то мы не удивлены, что подобного рода риторику Соловьев озвучил и в отношении Белграда. Мол, сербов нужно спасать от "террора".